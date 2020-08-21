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https://ria.ru/20200821/loza-1576099129.html
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Музыкант Юрий Лоза рассказал о своих впечатлениях после поездки в Крым. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:37
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культура
шоу-бизнес
юрий лоза
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank">Юрий Лоза</a> рассказал о своих впечатлениях после поездки в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a>.По его словам, полуостров может похвастать богатой историей, красивой природой и ласковым морем. При этом Лоза заявил, что республику нужно развивать и дальше, а "реальное положение дел" в Крыму можно улучшить."Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3293916827353640&amp;id=100002060649390" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.Как считает Лоза, для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь необходимы "влюбленные в свой край специалисты"."Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением", — отметил музыкант.Артист указал, что дальнейшие преобразования на полуострове требуют "запаса свободных средств". По мнению Лозы, сейчас в республике деньги расходуются в основном на неотложные нужды. "Но позитивная движуха уже налицо, а это главное", — заключил Лоза.
https://ria.ru/20200809/1575541387.html
А Лоза не хотел бы стать инвестором по «подправить и подтянуть?»
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республика крым
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шоу-бизнес, юрий лоза, республика крым, общество

Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму

15:37 21.08.2020 (обновлено: 17:28 21.08.2020)
18382
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза рассказал о своих впечатлениях после поездки в Крым.
По его словам, полуостров может похвастать богатой историей, красивой природой и ласковым морем. При этом Лоза заявил, что республику нужно развивать и дальше, а "реальное положение дел" в Крыму можно улучшить.
"Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец в фейсбуке.
Как считает Лоза, для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь необходимы "влюбленные в свой край специалисты".
"Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением", — отметил музыкант.
Артист указал, что дальнейшие преобразования на полуострове требуют "запаса свободных средств". По мнению Лозы, сейчас в республике деньги расходуются в основном на неотложные нужды.
"Но позитивная движуха уже налицо, а это главное", — заключил Лоза.
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КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаРеспублика КрымОбщество
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А Лоза не хотел бы стать инвестором по «подправить и подтянуть?»
21 августа, 17:15
Олег 84
510007
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