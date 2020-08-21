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ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на всей территории страны, об этом РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:46
2020-08-21T15:10
файез ас-саррадж
правительство национального согласия ливии (пнс)
триполи
ливия
в мире
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<strong>КАИР, 21 авг – РИА Новости.</strong> Правительство национального согласия (ПНС) <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на всей территории страны, об этом говорится в заявлении главы заседающего в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> кабинета министров Файеза Сарраджа.В заявлении он "призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года", отметив, что "для достижения прекращения огня требуется демилитаризация Сирта и Аль-Джуфры".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200730/1575137770.html
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триполи
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файез ас-саррадж, правительство национального согласия ливии (пнс), триполи, ливия, в мире

ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня

14:46 21.08.2020 (обновлено: 15:10 21.08.2020)
3253
© REUTERS / Ayman SahelyБойцы правительства национального согласия в Ливии
Бойцы правительства национального согласия в Ливии
© REUTERS / Ayman Sahely
КАИР, 21 авг – РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на всей территории страны, об этом говорится в заявлении главы заседающего в Триполи кабинета министров Файеза Сарраджа.
В заявлении он "призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года", отметив, что "для достижения прекращения огня требуется демилитаризация Сирта и Аль-Джуфры".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Файез ас-СарраджПравительство национального согласия Ливии (ПНС)ТриполиЛивияВ мире
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