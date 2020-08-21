https://ria.ru/20200821/liviya-1576096077.html

ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на всей территории страны, об этом РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:46

2020-08-21T14:46

2020-08-21T15:10

файез ас-саррадж

правительство национального согласия ливии (пнс)

триполи

ливия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574811703_0:467:2730:2003_1400x0_80_0_0_54bdef4fddc4ccf48b7c39ee573f1be9.jpg

<strong>КАИР, 21 авг – РИА Новости.</strong> Правительство национального согласия (ПНС) <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на всей территории страны, об этом говорится в заявлении главы заседающего в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> кабинета министров Файеза Сарраджа.В заявлении он "призвал провести президентские и парламентские выборы в марте следующего года", отметив, что "для достижения прекращения огня требуется демилитаризация Сирта и Аль-Джуфры".В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200730/1575137770.html

1

триполи

ливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

файез ас-саррадж, правительство национального согласия ливии (пнс), триполи, ливия, в мире