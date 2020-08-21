https://ria.ru/20200821/letalnost-1576078657.html

В России за сутки умерли 90 человек с коронавирусом

За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:34

2020-08-21T10:34

2020-08-21T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

красноярский край

новосибирская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев... За весь период по России умерли 16 189 человек", - говорится в сообщении.В частности, 12 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, восемь - в Свердловской области, семь - в Красноярском крае, по шесть - в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

красноярский край

новосибирская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, новосибирская область, происшествия