Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/letalnost-1576078657.html
В России за сутки умерли 90 человек с коронавирусом
За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:34
2020-08-21T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев... За весь период по России умерли 16 189 человек", - говорится в сообщении.В частности, 12 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, восемь - в Свердловской области, семь - в Красноярском крае, по шесть - в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
москва
красноярский край
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, новосибирская область, происшествия

В России за сутки умерли 90 человек с коронавирусом

10:34 21.08.2020
285
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев... За весь период по России умерли 16 189 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 12 человек умерли в Москве, восемь - в Свердловской области, семь - в Красноярском крае, по шесть - в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000600
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Раковая клетка
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
Роспотребнадзор рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 от "Вектора"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал решение США о переговорах по разоружению
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Испытания вакцины от COVID-19 в "Векторе" планируют завершить в сентябре
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Жене Навального сообщили его предварительный диагноз
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19
В России провели более 33,8 миллиона тестов на COVID-19
Посетитель кофейни
Названы три простых способа поднять давление без лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния