https://ria.ru/20200821/letalnost-1576078657.html
В России за сутки умерли 90 человек с коронавирусом
За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:34
2020-08-21T10:34
2020-08-21T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
новосибирская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 90 человек с COVID-19, за все время - 16 189, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев... За весь период по России умерли 16 189 человек", - говорится в сообщении.В частности, 12 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, восемь - в Свердловской области, семь - в Красноярском крае, по шесть - в Санкт-Петербурге и Новосибирской области.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
москва
красноярский край
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, новосибирская область, происшествия