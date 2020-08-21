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https://ria.ru/20200821/legkostupova-1576071779.html
Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг Валентины Легкоступовой, обвинил в гибели артистки ее мужа Юрия Фирсова, назвав его "непонятно откуда взявшимся" РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T01:09
2020-08-21T01:09
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. </strong>Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, обвинил в гибели артистки ее мужа Юрия Фирсова, назвав его "непонятно откуда взявшимся" человеком. Об этом он заявил "<a href="https://www.5-tv.ru/news/308828/otkuda-vzalsa-nibaba-nimuzik-drug-legkostupovoj-napohoronah-nesderzal-slez/" target="_blank">Пятому каналу</a>" на похоронах певицы. "Она была всегда счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй... А этот (Фирсов. – прим. ред.) откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще не понятно", — заявил Царикати.При этом он утвердительно ответил на вопрос, возлагает ли вину на Фирсова за трагическую гибель Легкоступовой. "Абсолютно", — добавил певец.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
https://ria.ru/20200820/1576042411.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, общество

Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах

01:09 21.08.2020
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© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в InstagramВалентина Легкоступова
Валентина Легкоступова
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг Валентины Легкоступовой, обвинил в гибели артистки ее мужа Юрия Фирсова, назвав его "непонятно откуда взявшимся" человеком. Об этом он заявил "Пятому каналу" на похоронах певицы.
"Она была всегда счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй... А этот (Фирсов. – прим. ред.) откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще не понятно", — заявил Царикати.
При этом он утвердительно ответил на вопрос, возлагает ли вину на Фирсова за трагическую гибель Легкоступовой. "Абсолютно", — добавил певец.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
Певец Михаил Муромов перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой
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3256311
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