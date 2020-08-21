https://ria.ru/20200821/legkostupova-1576071779.html

Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах

Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг Валентины Легкоступовой, обвинил в гибели артистки ее мужа Юрия Фирсова, назвав его "непонятно откуда взявшимся" РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T01:09

2020-08-21T01:09

2020-08-21T01:09

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. </strong>Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>, обвинил в гибели артистки ее мужа Юрия Фирсова, назвав его "непонятно откуда взявшимся" человеком. Об этом он заявил "<a href="https://www.5-tv.ru/news/308828/otkuda-vzalsa-nibaba-nimuzik-drug-legkostupovoj-napohoronah-nesderzal-slez/" target="_blank">Пятому каналу</a>" на похоронах певицы. "Она была всегда счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй... А этот (Фирсов. – прим. ред.) откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще не понятно", — заявил Царикати.При этом он утвердительно ответил на вопрос, возлагает ли вину на Фирсова за трагическую гибель Легкоступовой. "Абсолютно", — добавил певец.Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.

https://ria.ru/20200820/1576042411.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия, общество