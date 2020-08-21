https://ria.ru/20200821/kushtau-1576095926.html
Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории
Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:44
2020-08-21T14:44
2020-08-21T15:37
башкирская содовая компания
ишимбайский район
радий хабиров
республика башкортостан
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<strong>УФА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.Как напомнил глава региона, ранее он заявлял, что гору не будут разрабатывать, пока стороны не найдут компромисс, а ситуация с Куштау и Башкирской содовой компанией "дестабилизирует" республику.На шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал Хабиров и пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских. Республиканский СПЧ сообщал о 30 арестованных за неповиновение полиции и 90 административных протоколах.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.В 2018 году БСК заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров заявил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.В августе 2020 года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
https://ria.ru/20200819/1575975929.html
Владимир Федотов
Вывод для меня из всей этой истории очевиден: когда народ един и действует сообща, он может сделать многое, если не все! В противном случае из-за чрезмерного разграбления природных ресурсов и извлечения нуворишам наживы, для наших потомков мы оставим только пеньки, высохшие реки и выжженную землю! Браво,башкирцы!
145
Ben Ali
Кому нужна эта свалка отработанной горной породы, про хабаровкские ситнги бы так писали
63
24
ишимбайский район
республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирская содовая компания, ишимбайский район, радий хабиров, республика башкортостан
УФА, 21 авг — РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
Как напомнил глава региона, ранее он заявлял, что гору не будут разрабатывать, пока стороны не найдут компромисс, а ситуация с Куштау и Башкирской содовой компанией "дестабилизирует" республику.
"Поэтому у меня такое предложение: я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна".
На шихане Куштау в Ишимбайском районе
Башкирии 15 и 16 августа прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы БСК. После того как на место приехал Хабиров и пообещал остановить все работы до достижения компромисса, протестующие разошлись.
По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских. Республиканский СПЧ сообщал о 30 арестованных за неповиновение полиции и 90 административных протоколах.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.
В 2018 году БСК заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
В декабре 2019-го Хабиров заявил, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.
В августе 2020 года руководство БСК обратилось в полицию, заявив, что пикеты общественников мешают вырубке леса на Куштау.