https://ria.ru/20200821/kurs-1576090950.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 31 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки -... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:20
2020-08-21T13:20
2020-08-21T13:20
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки - до 74,0999 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 31.95 копейки, составив 80,2354 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575884947.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика