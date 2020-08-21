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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 31 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки -... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:20
2020-08-21T13:20
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки - до 74,0999 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 31.95 копейки, составив 80,2354 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575884947.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 31 копейку

13:20 21.08.2020
3706
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки - до 74,0999 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 31.95 копейки, составив 80,2354 рубля.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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