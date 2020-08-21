https://ria.ru/20200821/kurs-1576090950.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 31 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки -... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:20

2020-08-21T13:20

2020-08-21T13:20

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 30,82 копейки - до 87,7343 рубля, курс доллара вырос на 32,88 копейки - до 74,0999 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 31.95 копейки, составив 80,2354 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575884947.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика