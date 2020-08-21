Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200821/kuban-1576116312.html
Кубань выполнила благоустройство по нацпроекту на 80 процентов
Краснодарский край выполнил благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" почти на 80%, в текущем году приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:43
2020-08-21T22:43
краснодарский край
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575208372_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cea71ca4a2a3349c3ff540edd231aab0.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> выполнил благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" почти на 80%, в текущем году приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах региона, сообщает администрация региона."На благоустройство в рамках профильного нацпроекта направлено более 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – федеральные и краевые средства. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по объектам, реализуемым за счет средств субсидии, составляет порядка 80%", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.Уточняется, что в рамках профильного нацпроекта за счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и пять дворовых территорий. Еще 235 объектов планируют реконструировать за средства муниципальных образований и внебюджетных источников."Накануне в станице Новоджерелиевской <a href="http://ria.ru/location_Brjukhoveckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Брюховецкого района</a> завершился первый этап благоустройства парковой зоны возле дома культуры. На территории более 15 тысяч квадратных метров рабочие обустроили пешеходные дорожки, озеленили территорию и установили малые архитектурные формы. На эти цели со всех уровней бюджета было выделено более 18 миллионов рублей", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что аналогичные работы по благоустройству полностью завершены еще на 15 общественных и 2 дворовых территориях в 13 районах края, реконструкция большинства оставшихся территорий будет окончена в сентябре. В 2021 и 2022 году по результатам проведенного отбора запланировано благоустроить общественные пространства в 90 населенных пунктах региона.
https://ria.ru/20200820/1576045504.html
https://ria.ru/20200817/1575909245.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575208372_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_42e53e681e6c455b9ca8e7771805ebc6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, общество

Кубань выполнила благоустройство по нацпроекту на 80 процентов

22:43 21.08.2020
18
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Краснодарский край выполнил благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" почти на 80%, в текущем году приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах региона, сообщает администрация региона.
"На благоустройство в рамках профильного нацпроекта направлено более 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – федеральные и краевые средства. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по объектам, реализуемым за счет средств субсидии, составляет порядка 80%", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.
Уточняется, что в рамках профильного нацпроекта за счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и пять дворовых территорий. Еще 235 объектов планируют реконструировать за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.
"Накануне в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района завершился первый этап благоустройства парковой зоны возле дома культуры. На территории более 15 тысяч квадратных метров рабочие обустроили пешеходные дорожки, озеленили территорию и установили малые архитектурные формы. На эти цели со всех уровней бюджета было выделено более 18 миллионов рублей", - пояснили в ведомстве.
Город Краснодар
20 августа, 15:39Краснодарский край
Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам
Уточняется, что аналогичные работы по благоустройству полностью завершены еще на 15 общественных и 2 дворовых территориях в 13 районах края, реконструкция большинства оставшихся территорий будет окончена в сентябре. В 2021 и 2022 году по результатам проведенного отбора запланировано благоустроить общественные пространства в 90 населенных пунктах региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

Посевная и весенние полевые работы на полях АО Агрообъединение Кубань в Краснодарском крае
17 августа, 19:07Краснодарский край
Лидерство Кубани по эффективности работы АПК закономерно, считают власти
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
Грибы
Названо самое гиблое место для грибников
Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль
Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей
Логотип ОАО Концерн Калашников
"Калашников" модернизирует ракету "Вихрь-1"
Овсяная каша с клубникой
Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД
В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей
Города России. Краснодар
Кубань освоила около 60% средств нацпроекта по поддержке МСП
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
Урок в школе
В Тюменской области в 2020 году откроют девять новых школ
Алексей Навальный
Вылет самолета с Навальным из Омска задержали до утра
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Навальную предупредили о возможном ухудшении состояния мужа при перелете
Концерн Калашников открыл первую бренд-зону в Москве
"Калашников" создал паром на воздушной подушке
Девушка в наушниках
Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле ищут восьмилетнего ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния