https://ria.ru/20200821/kuban-1576116312.html

Кубань выполнила благоустройство по нацпроекту на 80 процентов

Краснодарский край выполнил благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" почти на 80%, в текущем году приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:43

2020-08-21T22:43

2020-08-21T22:43

краснодарский край

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> выполнил благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" почти на 80%, в текущем году приводятся в порядок 316 зон отдыха в 73 населенных пунктах региона, сообщает администрация региона."На благоустройство в рамках профильного нацпроекта направлено более 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – федеральные и краевые средства. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по объектам, реализуемым за счет средств субсидии, составляет порядка 80%", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.Уточняется, что в рамках профильного нацпроекта за счет федеральных субсидий специалисты благоустроят 76 общественных и пять дворовых территорий. Еще 235 объектов планируют реконструировать за средства муниципальных образований и внебюджетных источников."Накануне в станице Новоджерелиевской <a href="http://ria.ru/location_Brjukhoveckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Брюховецкого района</a> завершился первый этап благоустройства парковой зоны возле дома культуры. На территории более 15 тысяч квадратных метров рабочие обустроили пешеходные дорожки, озеленили территорию и установили малые архитектурные формы. На эти цели со всех уровней бюджета было выделено более 18 миллионов рублей", - пояснили в ведомстве.Уточняется, что аналогичные работы по благоустройству полностью завершены еще на 15 общественных и 2 дворовых территориях в 13 районах края, реконструкция большинства оставшихся территорий будет окончена в сентябре. В 2021 и 2022 году по результатам проведенного отбора запланировано благоустроить общественные пространства в 90 населенных пунктах региона.

https://ria.ru/20200820/1576045504.html

https://ria.ru/20200817/1575909245.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, общество