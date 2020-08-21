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В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Условия президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:19
2020-08-21T17:19
россия
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Условия президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что о подаче днепровской воды в Крым речи не идет. По его словам, подачу днепровской воды на полуостров возобновят после его возвращения в состав Украины.По его словам, Зеленский демонстрирует дилетантское понимание ситуации, связанной с подачей воды в Крым, лишая свою страну дополнительных источников пополнения бюджета.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.При этом в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
https://ria.ru/20200821/loza-1576099129.html
https://ria.ru/20200821/krym-1576076896.html
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россия
республика крым
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россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой

17:19 21.08.2020
6768
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Условия президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что о подаче днепровской воды в Крым речи не идет. По его словам, подачу днепровской воды на полуостров возобновят после его возвращения в состав Украины.
"Украинская внешняя политика по отношению к Крыму все больше напоминает паноптикум и клоунаду. Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему", - сказал Молохов.
По его словам, Зеленский демонстрирует дилетантское понимание ситуации, связанной с подачей воды в Крым, лишая свою страну дополнительных источников пополнения бюджета.
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При этом в Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
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РоссияВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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