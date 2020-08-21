https://ria.ru/20200821/krym-1576105212.html

В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой

Условия президента Украины Владимира Зеленского по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:19

2020-08-21T17:19

2020-08-21T17:19

россия

владимир зеленский

республика крым

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в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Условия президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по возобновлению подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что о подаче днепровской воды в Крым речи не идет. По его словам, подачу днепровской воды на полуостров возобновят после его возвращения в состав Украины.По его словам, Зеленский демонстрирует дилетантское понимание ситуации, связанной с подачей воды в Крым, лишая свою страну дополнительных источников пополнения бюджета.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.При этом в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.

https://ria.ru/20200821/loza-1576099129.html

https://ria.ru/20200821/krym-1576076896.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире