https://ria.ru/20200821/krym-1576073005.html
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами России закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:03
2020-08-21T06:03
2020-08-21T14:56
республика крым
оон
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Bobkov/">Владимир Бобков</a>.Согласно материалам <a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a>, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на два миллиона человек. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> имени Плеханова Елена <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Егорова</a>, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.По его словам, признание российского статуса Крыма — вопрос времени. Он отметил, что таких фактов будет становиться все больше.
https://ria.ru/20200820/krym-1576067915.html
Арсений Новиков
Крым это Россия!!! Не зависимо от того, что думают в ООН или где либо ещё!
700
Лысый Кучерявый
Шумеры внесут ООН на Войнотворец.
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республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика крым, оон, общество