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https://ria.ru/20200821/krym-1576073005.html
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами России закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:03
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республика крым
оон
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Bobkov/">Владимир Бобков</a>.Согласно материалам <a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a>, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на два миллиона человек. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ</a> имени Плеханова Елена <a href="http://ria.ru/person_Olga_Egorova/" target="_blank" data-auto="true">Егорова</a>, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.По его словам, признание российского статуса Крыма — вопрос времени. Он отметил, что таких фактов будет становиться все больше.
https://ria.ru/20200820/krym-1576067915.html
Крым это Россия!!! Не зависимо от того, что думают в ООН или где либо ещё!
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Шумеры внесут ООН на Войнотворец.
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республика крым
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60
республика крым, оон, общество

В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами

06:03 21.08.2020 (обновлено: 14:56 21.08.2020)
318852
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Процесс признания Организацией Объединенных Наций крымчан гражданами России закономерен и логичен, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Согласно материалам ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на два миллиона человек. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

"Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", — прокомментировал Бобков.

По его словам, признание российского статуса Крыма — вопрос времени. Он отметил, что таких фактов будет становиться все больше.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
20 августа, 21:25
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Обсудить 212
Республика КрымООНОбщество
Популярные комментарии
Крым это Россия!!! Не зависимо от того, что думают в ООН или где либо ещё!
21 августа, 06:37
Арсений Новиков
660510013
Шумеры внесут ООН на Войнотворец.
21 августа, 06:07
ЛКЛысый Кучерявый
1582455106
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