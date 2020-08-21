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https://ria.ru/20200821/kosmos-1576072315.html
Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
Единственный в этом году пуск с космодрома Восточный могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:07
2020-08-21T03:07
хочу стать космонавтом
россия
восточный (космодром)
космос - риа наука
союз
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Единственный в этом году пуск с <a href="https://ria.ru/organization_kosmodrom_Vostochnyjj/" target="_blank">космодрома Восточный</a> могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи <a href="http://ria.ru/organization_OneWeb/" target="_blank" data-auto="true">OneWeb</a>, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Изначально в 2020 году намечались пять пусков с Восточного - четыре со спутниками OneWeb в апреле, мае, июне и июле и один с метеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" в ноябре. Однако запуски были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний "Метеора"."Предварительно на декабрь планируется старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", "планы по пускам с космодрома Восточный сейчас обсуждаются".Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять пусков, один из которых в 2017 году завершился аварией.В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями <a href="http://ria.ru/organization_Arianespace/" target="_blank" data-auto="true">Arianespace</a> и OneWeb на 21 пуск <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракет-носителей "Союз"</a> с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
https://ria.ru/20200819/1575984963.html
https://ria.ru/20200816/1575851011.html
россия
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Новости
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россия, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос

Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный

03:07 21.08.2020
142
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Космодром Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Единственный в этом году пуск с космодрома Восточный могут осуществить в декабре, на орбиту предполагается вывести 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Изначально в 2020 году намечались пять пусков с Восточного - четыре со спутниками OneWeb в апреле, мае, июне и июле и один с метеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" в ноябре. Однако запуски были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний "Метеора".
"Предварительно на декабрь планируется старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", "планы по пускам с космодрома Восточный сейчас обсуждаются".
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Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять пусков, один из которых в 2017 году завершился аварией.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
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