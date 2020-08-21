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"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:48
2020-08-21T09:48
ашан
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью <a href="https://www.rbc.ru/business/21/08/2020/5f3e37509a79474d58b82509?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> глава подразделения Йоханнес Толай.По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.Толай отметил, что уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.
https://ria.ru/20181002/1529822022.html
В сетевых магазинах откатами занимаются не часть,а все 100% сотрудником.
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РИА Новости
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ашан, экономика

"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

09:48 21.08.2020
106888
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПродуктовые тележки в гипермаркете "Ашан" на Калужском шоссе
Продуктовые тележки в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.
По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.
"Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда", - сказал менеджер.
Толай отметил, что уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.
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АшанЭкономика
Популярные комментарии
В сетевых магазинах откатами занимаются не часть,а все 100% сотрудником.
21 августа, 10:15
Илья Jlord
4923103
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