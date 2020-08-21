https://ria.ru/20200821/korruptsiya-1576076542.html
"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:48
2020-08-21T09:48
2020-08-21T09:48
ашан
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью <a href="https://www.rbc.ru/business/21/08/2020/5f3e37509a79474d58b82509?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> глава подразделения Йоханнес Толай.По его словам, нарушения были выявлены в рамках работы специального комитета по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству.Толай отметил, что уволенные сотрудники потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.
https://ria.ru/20181002/1529822022.html
Илья Jlord
В сетевых магазинах откатами занимаются не часть,а все 100% сотрудником.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашан, экономика