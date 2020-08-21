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В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4720, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:04
2020-08-21T23:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Еще десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4720, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 12 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

23:04 21.08.2020 (обновлено: 23:07 21.08.2020)
1649
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще десять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4720, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200513
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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