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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576090210.html
Роспотребнадзор изучит возможность присутствия коронавируса в продуктах
Роспотребнадзор организовал исследования по выявлению возбудителя коронавирусной инфекции в продуктах питания, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:09
2020-08-21T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> организовал исследования по выявлению возбудителя коронавирусной инфекции в продуктах питания, сообщается на сайте ведомства."Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях", - говорится в сообщении.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявляла, что при исследовании проб воды не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200812/1575714102.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор изучит возможность присутствия коронавируса в продуктах

13:09 21.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал исследования по выявлению возбудителя коронавирусной инфекции в продуктах питания, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях", - говорится в сообщении.
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12 августа, 20:41Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что при исследовании проб воды не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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