https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576079918.html

В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19

После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:41

2020-08-21T10:41

2020-08-21T10:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

москва

ульяновская область

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 817 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 761 330", - говорится в сообщении.В частности, 1160 выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 238 - в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>, 168 - в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078552.html

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ханты-мансийский автономный округ

москва

ульяновская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, ульяновская область, общество