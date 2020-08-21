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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576079918.html
В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19
После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:41
2020-08-21T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
ульяновская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 817 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 761 330", - говорится в сообщении.В частности, 1160 выписаны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 238 - в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>, 168 - в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078552.html
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ханты-мансийский автономный округ
москва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, ульяновская область, общество

В России за сутки выписали 5 817 человек после COVID-19

10:41 21.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. После лечения коронавируса за сутки в России выписаны 5 817 человек, за все время выздоровели 761 330 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 817 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 761 330", - говорится в сообщении.
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 10:33Распространение нового коронавируса
В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
В частности, 1160 выписаны в Москве, 238 - в Ульяновской области, 168 - в Ханты-Мансийском автономном округе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваУльяновская областьОбщество
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