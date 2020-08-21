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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078913.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки наименьший темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 отмечен в Подмосковье и Еврейской автономной области — 0,2%, сообщили... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:37
2020-08-21T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> За сутки наименьший темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 отмечен в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a> и <a href="https://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast" target="_blank">Еврейской автономной области</a> — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Еврейская автономная область 0,2%, 2. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", - говорится в сообщении.Прирост 0,4% зафиксирован в Калужской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Липецкой и Ленинградской областях, а также Марий Эл, Забайкальском крае.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 21.08.2020
714
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки наименьший темп прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 отмечен в Подмосковье и Еврейской автономной области — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Еврейская автономная область 0,2%, 2. Москва, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,4% зафиксирован в Калужской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Липецкой и Ленинградской областях, а также Марий Эл, Забайкальском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Еврейская автономная область
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