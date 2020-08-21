В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
10:33 21.08.2020 (обновлено: 11:00 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 4870 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 90 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5817.
На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва (690), за ней идут Санкт-Петербург (181), Подмосковье (151), Ставропольский край (132), Ростовская область (128), Нижегородская область (127), Свердловская область (124), Красноярский край (117) и Иркутская область (101). При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировали в Севастополе (десять), Чечне (шесть), а также в Ненецком АО (четыре), на Чукотке (два) и в Еврейской автономной области (один).
Накануне сообщалось о 4785 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, почти неделю количество новых заболевших за сутки — менее пяти тысяч). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 946 976 человек, из них более 16,1 тысячи умерли, более 761 тысячи вылечились.
В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 22,2 миллиона, как минимум 785 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,5 миллиона инфицированных), Бразилия (3,5 миллиона) и Индия (2,9 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.