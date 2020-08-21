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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576078552.html
В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 4870 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:33
2020-08-21T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 4870 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли 90 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5817.На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (690), за ней идут Санкт-Петербург (181), Подмосковье (151), Ставропольский край (132), Ростовская область (128), Нижегородская область (127), Свердловская область (124), Красноярский край (117) и Иркутская область (101). При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировали в Севастополе (десять), Чечне (шесть), а также в Ненецком АО (четыре), на Чукотке (два) и в Еврейской автономной области (один).Накануне сообщалось о 4785 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, почти неделю количество новых заболевших за сутки — менее пяти тысяч). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 946 976 человек, из них более 16,1 тысячи умерли, более 761 тысячи вылечились.В мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 22,2 миллиона, как минимум 785 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,5 миллиона инфицированных), Бразилия (3,5 миллиона) и Индия (2,9 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200820/koronavirus-1576070882.html
https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 21.08.2020 (обновлено: 11:00 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 4870 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 90 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5817.
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На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва (690), за ней идут Санкт-Петербург (181), Подмосковье (151), Ставропольский край (132), Ростовская область (128), Нижегородская область (127), Свердловская область (124), Красноярский край (117) и Иркутская область (101). При этом меньше всего новых пациентов с COVID-19 зафиксировали в Севастополе (десять), Чечне (шесть), а также в Ненецком АО (четыре), на Чукотке (два) и в Еврейской автономной области (один).
Накануне сообщалось о 4785 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента, почти неделю количество новых заболевших за сутки — менее пяти тысяч). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 946 976 человек, из них более 16,1 тысячи умерли, более 761 тысячи вылечились.
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В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 22,2 миллиона, как минимум 785 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,5 миллиона инфицированных), Бразилия (3,5 миллиона) и Индия (2,9 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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