https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576075580.html
В Москве 1160 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Еще 1160 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от инфекции более 202 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:15
2020-08-21T09:15
2020-08-21T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1160 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от инфекции более 202 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1160 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 202 727", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва