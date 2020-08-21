https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576075580.html

В Москве 1160 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки

Еще 1160 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от инфекции более 202 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:15

2020-08-21T09:15

2020-08-21T09:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1160 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от инфекции более 202 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1160 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 202 727", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072491.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва