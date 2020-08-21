https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072102.html

Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19

Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для третьей фазы испытаний, сообщил глава МИД этой латиноамериканской... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T02:33

2020-08-21T02:33

2020-08-21T02:49

россия

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коронавирус covid-19

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<strong>МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости.</strong> Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" для третьей фазы испытаний, сообщил глава <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Meksiki/">МИД</a></u> этой латиноамериканской страны Марсело Эбрард.Как уточнил Эбрард, медики страны примут участие в третьей фазе тестирования двух китайских, американской, франко-британской и российской вакцин. Ближе всего к этому этапу находится препарат от Johnson&Johnson, исследования которого начнутся в сентябре."Сроки поставки мы озвучим в ближайшее время, мы ждем подтверждения. Это позволит начать в Мексике третью фазу исследований российской вакцины", - добавил глава МИД.Ранее Мексика выражала интерес к вакцине "Спутник V". Согласно проведенному на прошлой неделе опросу, ей доверяют порядка 66% граждан этой страны.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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