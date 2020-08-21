Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:33 21.08.2020 (обновлено: 02:49 21.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПроизводство первой в мире вакцины от COVID-19
МЕХИКО, 21 авг - РИА Новости. Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для третьей фазы испытаний, сообщил глава МИД этой латиноамериканской страны Марсело Эбрард.
"Вчера на переговорах с российским послом удалось достичь договоренности о поставке по меньшей мере двух тысяч доз вакцины для реализации наших протоколов и ее испытаний в Мексике. Это очень хорошая новость, потому что так мы выигрываем время и не ждем окончания (третьей фазы испытаний в других странах)", - приводит слова министра МИД.
Как уточнил Эбрард, медики страны примут участие в третьей фазе тестирования двух китайских, американской, франко-британской и российской вакцин. Ближе всего к этому этапу находится препарат от Johnson&Johnson, исследования которого начнутся в сентябре.
"Сроки поставки мы озвучим в ближайшее время, мы ждем подтверждения. Это позволит начать в Мексике третью фазу исследований российской вакцины", - добавил глава МИД.
Ранее Мексика выражала интерес к вакцине "Спутник V". Согласно проведенному на прошлой неделе опросу, ей доверяют порядка 66% граждан этой страны.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.