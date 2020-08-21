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https://ria.ru/20200821/koronakrizis-1576095400.html
Экономист назвал признаки "великой революции" в США
Попытки переписать историю, имеющие место в США, могут быть опасным предвестником новой "великой революции", считает декан экономического факультета МГУ имени... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:31
2020-08-21T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр аузан
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Попытки переписать историю, имеющие место в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, могут быть опасным предвестником новой "великой революции", считает декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Auzan/" target="_blank" data-auto="true">Александр Аузан</a>."Мы попали в новый турбулентный период в мировой истории. Кризис, который мы называем коронакризисом, не похож на те кризисы, которые видели наши поколения. Это довольно редкий случай так называемого внешнего шока, последний такой был сто лет назад", — сказал он на презентации форума "Сильные идеи для нового времени".По его мнению, именно сейчас закладываются долголетние траектории, по которым пойдут страны."Вторая особенность этого кризиса — в нем что-то падает почти в ноль, что-то просто снижается, а что-то бурно растет, как цифровые индустрии или фармацевтика. Он приведет к очень серьезным институциональным изменениям", — уверен экономист."Там, где наиболее мучительно проходит эпидемия, в США, мы понимаем, что там возникли социальные движения невиданной направленности. Я не имею в виду погромы магазинов — мы такое видели и раньше. А вот обнуление истории — это довольно опасный признак, обычно великие революции сопровождаются таким признаком, что мы историю начинаем сначала", — отметил Аузан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/1576000421.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр аузан, сша, общество

Экономист назвал признаки "великой революции" в США

14:31 21.08.2020 (обновлено: 20:37 21.08.2020)
4786
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Попытки переписать историю, имеющие место в США, могут быть опасным предвестником новой "великой революции", считает декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан.
"Мы попали в новый турбулентный период в мировой истории. Кризис, который мы называем коронакризисом, не похож на те кризисы, которые видели наши поколения. Это довольно редкий случай так называемого внешнего шока, последний такой был сто лет назад", — сказал он на презентации форума "Сильные идеи для нового времени".
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"Вторая особенность этого кризиса — в нем что-то падает почти в ноль, что-то просто снижается, а что-то бурно растет, как цифровые индустрии или фармацевтика. Он приведет к очень серьезным институциональным изменениям", — уверен экономист.
"Там, где наиболее мучительно проходит эпидемия, в США, мы понимаем, что там возникли социальные движения невиданной направленности. Я не имею в виду погромы магазинов — мы такое видели и раньше. А вот обнуление истории — это довольно опасный признак, обычно великие революции сопровождаются таким признаком, что мы историю начинаем сначала", — отметил Аузан.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр АузанСШАОбщество
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