https://ria.ru/20200821/koronakrizis-1576095400.html

Экономист назвал признаки "великой революции" в США

Попытки переписать историю, имеющие место в США, могут быть опасным предвестником новой "великой революции", считает декан экономического факультета МГУ имени... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:31

2020-08-21T14:31

2020-08-21T20:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр аузан

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Попытки переписать историю, имеющие место в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, могут быть опасным предвестником новой "великой революции", считает декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Auzan/" target="_blank" data-auto="true">Александр Аузан</a>."Мы попали в новый турбулентный период в мировой истории. Кризис, который мы называем коронакризисом, не похож на те кризисы, которые видели наши поколения. Это довольно редкий случай так называемого внешнего шока, последний такой был сто лет назад", — сказал он на презентации форума "Сильные идеи для нового времени".По его мнению, именно сейчас закладываются долголетние траектории, по которым пойдут страны."Вторая особенность этого кризиса — в нем что-то падает почти в ноль, что-то просто снижается, а что-то бурно растет, как цифровые индустрии или фармацевтика. Он приведет к очень серьезным институциональным изменениям", — уверен экономист."Там, где наиболее мучительно проходит эпидемия, в США, мы понимаем, что там возникли социальные движения невиданной направленности. Я не имею в виду погромы магазинов — мы такое видели и раньше. А вот обнуление истории — это довольно опасный признак, обычно великие революции сопровождаются таким признаком, что мы историю начинаем сначала", — отметил Аузан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/1576000421.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575884947.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, александр аузан, сша, общество