https://ria.ru/20200821/kor-1576090970.html

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости корью почти в три раза

Заболеваемость корью в России за шесть месяцев 2020 года в 2,7 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:19

2020-08-21T13:19

2020-08-21T13:19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Заболеваемость корью в России за шесть месяцев 2020 года в 2,7 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."За 6 месяцев 2020 года отмечается снижение заболеваемости корью (зарегистрировано 1213 случаев заболевания корью (0,83 на 100 тыс. населения), что в 2,7 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200807/1575488773.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество