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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости корью почти в три раза
Заболеваемость корью в России за шесть месяцев 2020 года в 2,7 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:19
2020-08-21T13:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Заболеваемость корью в России за шесть месяцев 2020 года в 2,7 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."За 6 месяцев 2020 года отмечается снижение заболеваемости корью (зарегистрировано 1213 случаев заболевания корью (0,83 на 100 тыс. населения), что в 2,7 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200807/1575488773.html
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россия
РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости корью почти в три раза

13:19 21.08.2020
129
© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке
© Depositphotos / iLiApodo1988
Градусник в руке. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Заболеваемость корью в России за шесть месяцев 2020 года в 2,7 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"За 6 месяцев 2020 года отмечается снижение заболеваемости корью (зарегистрировано 1213 случаев заболевания корью (0,83 на 100 тыс. населения), что в 2,7 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - говорится в сообщении.
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