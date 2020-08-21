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https://ria.ru/20200821/koktebel-1576100930.html
Стало известно, какие композиции откроют Koktebel Jazz Party
Большой джазовый оркестр Петра Востокова откроет первый день фестиваля Koktebel Jazz Party, представив новую программу джазовых версий знаменитых во всем мире... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:59
2020-08-21T16:18
культура
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
музыка
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Большой джазовый оркестр Петра Востокова откроет первый день фестиваля <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>, представив новую программу джазовых версий знаменитых во всем мире русских песен.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится с 21 по 23 августа."Это полностью новая программа по сути. Она полностью связана с российскими, советскими мелодиями, которые были популярны во всем мире. Весь мир знает, что такое "Эй, ухнем!". И таких композиций достаточно много. Это программа в основном будет связана с именами советского периода – Александр Варламов, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Lundstrem/" target="_blank" data-auto="true">Олег Лундстрем</a>, Иосиф Бронштейн, Леонид Утесов. Это будут какие-то их самые известные номера в джазовом варианте", - сказал на пресс-конференции в Коктебеле руководитель коллектива Петр Востоков.Он подтвердил, что зрители фестиваля услышал джазовые версии таких песен, как "Очи черные", "Яблочко", "Катюша" и других.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
https://ria.ru/20200821/dolina-1576095030.html
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
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koktebel jazz party — 2020, музыка

Стало известно, какие композиции откроют Koktebel Jazz Party

15:59 21.08.2020 (обновлено: 16:18 21.08.2020)
1170
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова
Музыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыканты Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Большой джазовый оркестр Петра Востокова откроет первый день фестиваля Koktebel Jazz Party, представив новую программу джазовых версий знаменитых во всем мире русских песен.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится с 21 по 23 августа.
"Это полностью новая программа по сути. Она полностью связана с российскими, советскими мелодиями, которые были популярны во всем мире. Весь мир знает, что такое "Эй, ухнем!". И таких композиций достаточно много. Это программа в основном будет связана с именами советского периода – Александр Варламов, Олег Лундстрем, Иосиф Бронштейн, Леонид Утесов. Это будут какие-то их самые известные номера в джазовом варианте", - сказал на пресс-конференции в Коктебеле руководитель коллектива Петр Востоков.
Он подтвердил, что зрители фестиваля услышал джазовые версии таких песен, как "Очи черные", "Яблочко", "Катюша" и других.
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Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
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