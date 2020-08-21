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https://ria.ru/20200821/kofe-1576117195.html
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени. К такому выводу пришли... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:46
2020-08-21T23:52
риа наука
рак печени
рак
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного <a href="https://ria.ru/product_rak-pecheni/" target="_blank">рака печени</a>. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-08-reduction-worldwide-deaths-liver-cancer.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Исследователи указывают, что употребление двух или трех чашек этого напитка уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно.Научная группа проанализировала данные по заболеваемости раком печени за 2016 год. За этот период от него умерло более 240 тысяч человек. Ученые также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей. Созданная на основе этих данных модель показала, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени погибло бы на 452 861 пациентов меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то спасти удалось бы 723 287 человек.Ученые подчеркнули, что медицинские учреждения должны поощрять население добавить кофе в свой ежедневный рацион, чтобы защититься от смертельного заболевания.
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рак печени, рак, австралия, в мире

Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток

23:46 21.08.2020 (обновлено: 23:52 21.08.2020)
9710
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Если бы каждый человек в мире выпивал в день хотя бы по две чашки кофе, то это бы спасло сотни тысяч людей от смертельного рака печени. К такому выводу пришли австралийские ученые, сообщает MedicalXpress.
Исследователи указывают, что употребление двух или трех чашек этого напитка уменьшает шансы заболеть раком на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Если выпивать в день четыре чашки кофе или больше, то эти показатели составят 41% и 71% соответственно.
Научная группа проанализировала данные по заболеваемости раком печени за 2016 год. За этот период от него умерло более 240 тысяч человек. Ученые также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей. Созданная на основе этих данных модель показала, что при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени погибло бы на 452 861 пациентов меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то спасти удалось бы 723 287 человек.
Ученые подчеркнули, что медицинские учреждения должны поощрять население добавить кофе в свой ежедневный рацион, чтобы защититься от смертельного заболевания.
Сахар
22 апреля, 13:04РИА Наука
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
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РИА НаукаРак печениракАвстралияВ мире
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