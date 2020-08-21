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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200821/klub-1576094998.html
Доходы от Koktebel Jazz Party пойдут на ремонт сгоревшего местного клуба
Доходы от проведения фестиваля Koktebel Jazz Party-2020 будут направлены на оплату работ по восстановлению сгоревшего в Коктебеле клуба, рассказал журналистам... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:24
2020-08-21T14:24
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
фестиваль koktebel jazz party
дмитрий киселев
владимир путин
республика крым
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Доходы от проведения фестиваля <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020" target="_blank">Koktebel Jazz Party-2020</a> будут направлены на оплату работ по восстановлению сгоревшего в Коктебеле клуба, рассказал журналистам гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>."Обычно все сборы от билетов шли на поддержку социальных проектов. Несколько лет подряд мы поддерживали местную школу. Построили двор для прогулок, купили все электронные доски для школы… Но в прошлом году в Коктебеле сгорел клуб. Это было большое несчастье, там были кружки, был детский театр, там проводились мероприятия ко Дню Победы, новогодние, другие. Клуб – место сбора. Мы сконцентрировали все наши возможности и клуб отремонтировали", - сказал Киселев.Основная часть средств сборов от Koktebel Jazz Party-2020 будет направлена на покрытие расходов на его ремонт, уточнил Киселев. Ранее он сообщил, что доходы от фестиваля 2019 года (порядка 4,5 миллионов рублей) уже были направлены на восстановление сгоревшего ДК.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
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республика крым
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koktebel jazz party — 2020, фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, владимир путин, республика крым, коктебель

Доходы от Koktebel Jazz Party пойдут на ремонт сгоревшего местного клуба

14:24 21.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Доходы от проведения фестиваля Koktebel Jazz Party-2020 будут направлены на оплату работ по восстановлению сгоревшего в Коктебеле клуба, рассказал журналистам гендиректор МИА "Россия сегодня", председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Киселев.
"Обычно все сборы от билетов шли на поддержку социальных проектов. Несколько лет подряд мы поддерживали местную школу. Построили двор для прогулок, купили все электронные доски для школы… Но в прошлом году в Коктебеле сгорел клуб. Это было большое несчастье, там были кружки, был детский театр, там проводились мероприятия ко Дню Победы, новогодние, другие. Клуб – место сбора. Мы сконцентрировали все наши возможности и клуб отремонтировали", - сказал Киселев.
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Основная часть средств сборов от Koktebel Jazz Party-2020 будет направлена на покрытие расходов на его ремонт, уточнил Киселев. Ранее он сообщил, что доходы от фестиваля 2019 года (порядка 4,5 миллионов рублей) уже были направлены на восстановление сгоревшего ДК.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
Подготовка к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Фестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевВладимир ПутинРеспублика КрымКоктебель
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