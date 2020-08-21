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https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html
Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году
Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году, среди которых "Декабрь" Клима Шипенко, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Сирия" Алексея Чадова и другие, говорится... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:00
2020-08-21T12:00
культура
кино и сериалы
новости культуры
клим шипенко
тимур бекмамбетов
владимир толстой
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году, среди которых "Декабрь" Клима Шипенко, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Сирия" Алексея Чадова и другие, говорится на официальном сайте организации.Ранее председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что Фонд кино утвердил список компаний-лидеров киноотрасли, которые получат господдержку по итогам очной защиты проектов, которая состоялась 11 августа в МИА "Россия сегодня"."18 августа 2020 года состоялось заседание Совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации В.И.Толстого. По итогам заседания было утверждено 18 проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которые Фонд кино поддержит в текущем году на этапе производства", - говорится в сообщении на сайте.В списке проектов, которые поддержит фонд, картина "Бансу" режиссера Павла Костомарова по одноименной книге писателя Ильи Бояшова, фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, фильм о последних днях жизни Сергея Есенина "Декабрь" режиссера Клима Шипенко, а также проект Алексея Чадова "Сирия" о человеке, для которого война в Сирии не заканчивается после возвращения домой.Поддержку Фонда кино также получат проекты "Сто лет тому вперед" Егора Баранова по произведениям писателя Кира Булычева, продолжение фэнтези "Последний богатырь" и мультипликационного цикла "Три Богатыря", фильм "Мира" Дмитрия Киселева об отношениях дочери и отца-космонавта, драма "Пара из будущего" Алексея Нужного, проект Алексея Сидорова "Чемпион мира" и другие.
https://ria.ru/20191205/1561972493.html
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кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, тимур бекмамбетов, владимир толстой

Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году

12:00 21.08.2020
5592
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПитчинг проектов кинокомпаний лидеров отечественного кинопроизводства
Питчинг проектов кинокомпаний лидеров отечественного кинопроизводства
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году, среди которых "Декабрь" Клима Шипенко, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Сирия" Алексея Чадова и другие, говорится на официальном сайте организации.
Ранее председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что Фонд кино утвердил список компаний-лидеров киноотрасли, которые получат господдержку по итогам очной защиты проектов, которая состоялась 11 августа в МИА "Россия сегодня".
"18 августа 2020 года состоялось заседание Совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации В.И.Толстого. По итогам заседания было утверждено 18 проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которые Фонд кино поддержит в текущем году на этапе производства", - говорится в сообщении на сайте.
В списке проектов, которые поддержит фонд, картина "Бансу" режиссера Павла Костомарова по одноименной книге писателя Ильи Бояшова, фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, фильм о последних днях жизни Сергея Есенина "Декабрь" режиссера Клима Шипенко, а также проект Алексея Чадова "Сирия" о человеке, для которого война в Сирии не заканчивается после возвращения домой.
Поддержку Фонда кино также получат проекты "Сто лет тому вперед" Егора Баранова по произведениям писателя Кира Булычева, продолжение фэнтези "Последний богатырь" и мультипликационного цикла "Три Богатыря", фильм "Мира" Дмитрия Киселева об отношениях дочери и отца-космонавта, драма "Пара из будущего" Алексея Нужного, проект Алексея Сидорова "Чемпион мира" и другие.
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