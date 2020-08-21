https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html

Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году

Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году, среди которых "Декабрь" Клима Шипенко, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Сирия" Алексея Чадова и другие, говорится... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:00

2020-08-21T12:00

2020-08-21T12:00

культура

кино и сериалы

новости культуры

клим шипенко

тимур бекмамбетов

владимир толстой

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году, среди которых "Декабрь" Клима Шипенко, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова, "Сирия" Алексея Чадова и другие, говорится на официальном сайте организации.Ранее председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что Фонд кино утвердил список компаний-лидеров киноотрасли, которые получат господдержку по итогам очной защиты проектов, которая состоялась 11 августа в МИА "Россия сегодня"."18 августа 2020 года состоялось заседание Совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации В.И.Толстого. По итогам заседания было утверждено 18 проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства, которые Фонд кино поддержит в текущем году на этапе производства", - говорится в сообщении на сайте.В списке проектов, которые поддержит фонд, картина "Бансу" режиссера Павла Костомарова по одноименной книге писателя Ильи Бояшова, фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова о летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, фильм о последних днях жизни Сергея Есенина "Декабрь" режиссера Клима Шипенко, а также проект Алексея Чадова "Сирия" о человеке, для которого война в Сирии не заканчивается после возвращения домой.Поддержку Фонда кино также получат проекты "Сто лет тому вперед" Егора Баранова по произведениям писателя Кира Булычева, продолжение фэнтези "Последний богатырь" и мультипликационного цикла "Три Богатыря", фильм "Мира" Дмитрия Киселева об отношениях дочери и отца-космонавта, драма "Пара из будущего" Алексея Нужного, проект Алексея Сидорова "Чемпион мира" и другие.

https://ria.ru/20191205/1561972493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, клим шипенко, тимур бекмамбетов, владимир толстой