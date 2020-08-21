https://ria.ru/20200821/kino-1576065495.html

Стали известны подробности режиссерской версии "Лиги справедливости"

Зак Снайдер поделился в твиттере тизером своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет в 2021 году на HBO Max. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T06:52

2020-08-21T06:52

2020-08-21T06:52

культура

генри кавилл

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Зак Снайдер поделился в твиттере тизером своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет в 2021 году на HBO Max.Ожидается, что полноценный трейлер будет представлен 22 августа во время проведения конвента DC FanDome.В коротком ролике можно увидеть Супермена (Генри Кавилла) со спины, рассматривающего памятник самому себе, и сцены из футбольного матча, которые, возможно, отсылают нас к спортивному прошлому Киборга (Виктора Стоуна). Далее участники "Лиги справедливости" собираются вместе, по всей видимости, для того, чтобы сразиться со злом. Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уиндона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны.

https://ria.ru/20200414/1569990516.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры