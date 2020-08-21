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https://ria.ru/20200821/kino-1576065495.html
Стали известны подробности режиссерской версии "Лиги справедливости"
Зак Снайдер поделился в твиттере тизером своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет в 2021 году на HBO Max. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T06:52
2020-08-21T06:52
культура
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Зак Снайдер поделился в твиттере тизером своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет в 2021 году на HBO Max.Ожидается, что полноценный трейлер будет представлен 22 августа во время проведения конвента DC FanDome.В коротком ролике можно увидеть Супермена (Генри Кавилла) со спины, рассматривающего памятник самому себе, и сцены из футбольного матча, которые, возможно, отсылают нас к спортивному прошлому Киборга (Виктора Стоуна). Далее участники "Лиги справедливости" собираются вместе, по всей видимости, для того, чтобы сразиться со злом. Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уиндона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны.
https://ria.ru/20200414/1569990516.html
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генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры

Стали известны подробности режиссерской версии "Лиги справедливости"

06:52 21.08.2020
238
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Ratpac-Dune Entertainment LLC and Ratpac Entertainment, LLCКадр из фильма "Лига Справедливости"(2017)
Кадр из фильма Лига Справедливости(2017)
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Ratpac-Dune Entertainment LLC and Ratpac Entertainment, LLC
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Зак Снайдер поделился в твиттере тизером своей версии "Лиги справедливости", которая выйдет в 2021 году на HBO Max.
Ожидается, что полноценный трейлер будет представлен 22 августа во время проведения конвента DC FanDome.
В коротком ролике можно увидеть Супермена (Генри Кавилла) со спины, рассматривающего памятник самому себе, и сцены из футбольного матча, которые, возможно, отсылают нас к спортивному прошлому Киборга (Виктора Стоуна). Далее участники "Лиги справедливости" собираются вместе, по всей видимости, для того, чтобы сразиться со злом.
Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене фильма 2017 года из-за трагедии в семье. Когда стало ясно, что финальная версия ленты Джосса Уиндона, прохладно встреченная публикой, сильно отличалась от режиссерской задумки, фанаты и исполнители главных ролей начали требовать, чтобы Снайдер довел дело до конца. Их просьбы были услышаны.
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