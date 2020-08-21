https://ria.ru/20200821/kappadokiya-1576103545.html
В Каппадокии вновь будут катать туристов на воздушных шарах
Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:30
2020-08-21T17:30
2020-08-21T17:30
туризм
туризм
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155557/95/1555579522_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_0928d47a0d52611fbf9199ffa0ca6cbe.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47560/" target="_blank">сообщает</a> Турпром. Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев.Полеты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования.Председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез сказал турецкой прессе, что, несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением. Ранее запрет планировалось продлить до 1 октября.При этом Ольмез подчеркнул, что уже ощущается высокий спрос на такие путешествия.Талип Альдемир, региональный председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Каппадокии, заявил, что по мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155557/95/1555579522_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_7ac044e22886c689fe88b8f6c9825a29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа, сообщает
Турпром.
Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев.
Полеты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования.
Председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез сказал турецкой прессе, что, несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением. Ранее запрет планировалось продлить до 1 октября.
При этом Ольмез подчеркнул, что уже ощущается высокий спрос на такие путешествия.
Талип Альдемир, региональный председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Каппадокии, заявил, что по мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться.