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https://ria.ru/20200821/kappadokiya-1576103545.html
В Каппадокии вновь будут катать туристов на воздушных шарах
Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:30
2020-08-21T17:30
туризм
туризм
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47560/" target="_blank">сообщает</a> Турпром. Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев.Полеты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования.Председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез сказал турецкой прессе, что, несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением. Ранее запрет планировалось продлить до 1 октября.При этом Ольмез подчеркнул, что уже ощущается высокий спрос на такие путешествия.Талип Альдемир, региональный председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Каппадокии, заявил, что по мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться.
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
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туризм, новости - туризм, турция

В Каппадокии вновь будут катать туристов на воздушных шарах

17:30 21.08.2020
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© Depositphotos / ByelikovaВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
© Depositphotos / Byelikova
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа, сообщает Турпром.
Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев.
Полеты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования.
Председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез сказал турецкой прессе, что, несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением. Ранее запрет планировалось продлить до 1 октября.
При этом Ольмез подчеркнул, что уже ощущается высокий спрос на такие путешествия.
Талип Альдемир, региональный председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Каппадокии, заявил, что по мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурция
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