https://ria.ru/20200821/kappadokiya-1576103545.html

В Каппадокии вновь будут катать туристов на воздушных шарах

Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:30

2020-08-21T17:30

2020-08-21T17:30

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турция

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Туры на воздушных шарах в знаменитом районе Турции — Каппадокии, которые были отменены Главным Управлением гражданской авиации из-за коронавируса, возобновляются с 22 августа, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47560/" target="_blank">сообщает</a> Турпром. Вынужденный перерыв составил почти пять месяцев.Полеты разрешены с ограничениями. Каждая компания будет поднимать в небо лишь один воздушный шар, а в общей сложности можно будет запускать не более 27 воздухоплавательных аппаратов одновременно. Число туристов в гондоле должно быть уменьшено для соблюдения социального дистанцирования.Председатель анатолийской Ассоциации эксплуатации воздушных шаров (ASBID) Тевфик Ольмез сказал турецкой прессе, что, несмотря на ряд условий, владельцы и пилоты встретили это известие с большим воодушевлением. Ранее запрет планировалось продлить до 1 октября.При этом Ольмез подчеркнул, что уже ощущается высокий спрос на такие путешествия.Талип Альдемир, региональный председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) в Каппадокии, заявил, что по мере возобновления полетов шаров туристическая отрасль в регионе также будет постепенно восстанавливаться.

https://ria.ru/20200810/1575439238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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