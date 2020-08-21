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https://ria.ru/20200821/izvinenie-1576102904.html
В Netflix извинились за откровенный постер с детьми к фильму "Милашки"
На стриминговой платформе Netflix извинились и изменили постер своего предстоящего фильма французской драмы "Милашки" о группе девочек-подростков, после того,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:37
2020-08-21T20:37
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>На стриминговой платформе Netflix извинились и изменили постер своего предстоящего фильма французской драмы "Милашки" о группе девочек-подростков, после того, как пользователи <a href="https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html" target="_blank">обвинили</a> сервис в сексуализации несовершеннолетних, <a href="https://variety.com/2020/film/news/netflix-cuties-sexualizing-girls-1234741510/" target="_blank">сообщает</a> Variety. Первоначально на постере были изображены четыре девочки-подростка, одетые в откровенные наряды чирлидершей, что вызвало негативную реакцию в соцсетях (обновленный баннер пока не представили). И хотя в Netflix извинились, многие пользователи продолжают возмущаться и требовать, чтобы фильм вообще не выходил в прокат (премьера запланирована на 9 сентября).На сайте Change.org. размещена <a href="https://www.change.org/p/netflix-i-want-netflix-to-remove-the-new-movie-cuties-as-it-promotes-child-pornography?recruiter=false&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=psf_combo_share_initial&amp;utm_term=psf_combo_share_abi&amp;recruited_by_id=c95fdd00-e252-11ea-a85d-b9ec6cba1ce6&amp;use_react=false" target="_blank">петиция</a> с таким требованием. Ее подписало уже более 295 тысяч пользователей.В фильме Маймуны Дукуре рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он <a href="https://www.rottentomatoes.com/m/cuties" target="_blank">получил</a> 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes.
https://ria.ru/20200722/1574702442.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix

В Netflix извинились за откровенный постер с детьми к фильму "Милашки"

20:37 21.08.2020
485
© Canal+ Кадр из фильма "Милашки"
Кадр из фильма Милашки
© Canal+
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. На стриминговой платформе Netflix извинились и изменили постер своего предстоящего фильма французской драмы "Милашки" о группе девочек-подростков, после того, как пользователи обвинили сервис в сексуализации несовершеннолетних, сообщает Variety.

"Мы глубоко сожалеем о несоответствующих изображениях, которые использовали для "Милашек", — привели слова представителя Netflix в Variety. — Это было ненормально для французского фильма, премьера которого состоялась на кинофестивале Сандэнс. Мы обновили постер и описание".

Первоначально на постере были изображены четыре девочки-подростка, одетые в откровенные наряды чирлидершей, что вызвало негативную реакцию в соцсетях (обновленный баннер пока не представили). И хотя в Netflix извинились, многие пользователи продолжают возмущаться и требовать, чтобы фильм вообще не выходил в прокат (премьера запланирована на 9 сентября).
На сайте Change.org. размещена петиция с таким требованием. Ее подписало уже более 295 тысяч пользователей.
В фильме Маймуны Дукуре рассказывают о девочке по имени Эми из традиционной мусульманской семьи. Однажды она видит, как на улице танцуют ее ровесницы — компания подружек, которые называют себя "Милашками". Главная героиня присоединяется к ним и заодно бросает вызов консервативным родственникам и их ценностям.
Фильм в этом году отметили на фестивале Сандэнс, и он получил 82 процента положительных оценок на Rotten Tomatoes.
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