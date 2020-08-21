https://ria.ru/20200821/izbienie-1576106454.html

Актриса из сериала "Кухня" рассказала о том, что ее сына жестоко избили

Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что ее сына РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:17

2020-08-21T18:17

2020-08-21T18:17

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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что ее сына Тимофея (17 лет) сильно избили двое незнакомцев. По словам актрисы, это произошло почти две недели назад. Преступников все еще ищут. Но Елена Ксенофонтова решила рассказать об этой истории для того чтобы поблагодарить всех неравнодушных, кто помог тогда ее сыну. В комментариях пользователи пожелали юноше выздоровления, маме сил, а также, чтобы тех взрослых мужчин как можно скорее нашли и наказали.

https://ria.ru/20200219/1564955015.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, знаменитости, происшествия