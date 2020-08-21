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Актриса из сериала "Кухня" рассказала о том, что ее сына жестоко избили
Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что ее сына РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:17
2020-08-21T18:17
стиль жизни
знаменитости
происшествия
культура
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что ее сына Тимофея (17 лет) сильно избили двое незнакомцев. По словам актрисы, это произошло почти две недели назад. Преступников все еще ищут. Но Елена Ксенофонтова решила рассказать об этой истории для того чтобы поблагодарить всех неравнодушных, кто помог тогда ее сыну. В комментариях пользователи пожелали юноше выздоровления, маме сил, а также, чтобы тех взрослых мужчин как можно скорее нашли и наказали.
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стиль жизни, знаменитости, происшествия

Актриса из сериала "Кухня" рассказала о том, что ее сына жестоко избили

18:17 21.08.2020
1766
© Yellow, Black & White (2012-2016)Скриншот сериала "Кухня"
Скриншот сериала Кухня
© Yellow, Black & White (2012-2016)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли Элеоноры Галановой в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", сообщила в инстаграме, что ее сына Тимофея (17 лет) сильно избили двое незнакомцев.
"Двое взрослых (лет 30-35), нетрезвых мужчин, на выходе из перехода заприметили подростка и решили: "Почему бы и нет, а то как-то скучновато". Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки", — написала Ксенофонтова.
По словам актрисы, это произошло почти две недели назад. Преступников все еще ищут. Но Елена Ксенофонтова решила рассказать об этой истории для того чтобы поблагодарить всех неравнодушных, кто помог тогда ее сыну.
"От всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы; всех врачей и медсестер лор отделения Филатовской больницы; моих родных и близких и просто неравнодушных людей", — обратилась ко всем актриса.
В комментариях пользователи пожелали юноше выздоровления, маме сил, а также, чтобы тех взрослых мужчин как можно скорее нашли и наказали.
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