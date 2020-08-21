https://ria.ru/20200821/ispytaniya-1576103937.html

AstraZeneca разрешили провести финальные испытания своей вакцины в России

Компания AstraZeneca получила разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в России, следует из реестра разрешений на... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:59

2020-08-21T16:59

2020-08-21T16:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

astrazeneca

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> получила разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в России, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России."Открытое исследование III фазы для определения безопасности и иммуногенности препарата AZD1222, нереплицирующейся векторной вакцины ChAdOx1, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", - говорится в реестре.В перечне медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований, - четыре учреждения, в том числе "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ, "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава РФ, уточняется в реестре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество