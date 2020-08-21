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https://ria.ru/20200821/iran-1576072378.html
США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
США выступили против заседания СБ ООН, на котором Россия предлагала обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил первый зампостпреда РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:23
2020-08-21T03:23
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дмитрий полянский
совет безопасности оон
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 21 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> выступили против заседания <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, на котором <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> предлагала обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>.В четверг госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> встретился с председателем Совбеза ООН и передал в совет жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Россия запросила заседание СБ ООН в пятницу для обсуждения этой ситуации. Почти весь Совет Безопасности полагает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций, так как они более не являются членами СВПД.Теперь заседание, вероятно, не состоится в пятницу, как того просила Россия.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дмитрий полянский, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

03:23 21.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Иран. Архивное фото
ООН, 21 авг – РИА Новости. США выступили против заседания СБ ООН, на котором Россия предлагала обсудить намерение Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в совет жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Россия запросила заседание СБ ООН в пятницу для обсуждения этой ситуации. Почти весь Совет Безопасности полагает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций, так как они более не являются членами СВПД.

"После безосновательного утверждения, что они запустили восстановление санкций, наши американские коллеги выступили против проведения заседания Совета Безопасности для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231", - написал Полянский в Twitter.

Теперь заседание, вероятно, не состоится в пятницу, как того просила Россия.
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"Мы сожалеем, что они не только пытаются ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегают честного обсуждения этого вопроса. Неподобающее поведение для великой страны", - подчеркнул первый зампостпреда.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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