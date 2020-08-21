https://ria.ru/20200821/iran-1576071886.html

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T01:47

2020-08-21T01:47

2020-08-21T01:49

россия

майк помпео

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg

<strong>ООН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> запросила проведение заседания <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в пятницу в связи с намерением <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> запустить процедуру восстановления санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.В четверг госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> встретился с председателем Совбеза ООН и передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231."Россия запросила проведение заседания СБ ООН на пятницу в связи с сегодняшними событиями вокруг исполнения резолюции 2231", - сказал собеседник агентства.Второй источник подтвердил эту информацию.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html

2

россия

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, иран, сша, в мире