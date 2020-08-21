Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/iran-1576071886.html
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T01:47
2020-08-21T01:49
россия
майк помпео
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg
<strong>ООН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> запросила проведение заседания <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в пятницу в связи с намерением <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> запустить процедуру восстановления санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.В четверг госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> встретился с председателем Совбеза ООН и передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231."Россия запросила проведение заседания СБ ООН на пятницу в связи с сегодняшними событиями вокруг исполнения резолюции 2231", - сказал собеседник агентства.Второй источник подтвердил эту информацию.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html
https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html
2
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1400x0_80_0_0_41ba854873d13f502218738099209db0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, майк помпео, иран, сша, в мире

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

01:47 21.08.2020 (обновлено: 01:49 21.08.2020)
3056
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Иран. Архивное фото
ООН, 21 авг - РИА Новости. Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
В четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН и передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
"Россия запросила проведение заседания СБ ООН на пятницу в связи с сегодняшними событиями вокруг исполнения резолюции 2231", - сказал собеседник агентства.
Второй источник подтвердил эту информацию.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
00:40
В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Вчера, 20:46
Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана
2031112
Обсудить 2
РоссияМайк ПомпеоИранСШАВ мире
Рекомендуем
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
3d-модель мозга человека
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
Кадр из фильма Милашки
В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
Иран
США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
Алексей Навальный
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Производство первой в мире вакцины от COVID-19
Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Смартфон
Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп посулил "дымящиеся развалины", если Байден станет президентом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния