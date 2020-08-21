Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
ООН, 21 авг – РИА Новости. США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
"Несколько минут назад я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня", - сказал Помпео.
По его словам, США никогда не позволят Ирану свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие типы обычных вооружений.
"Мы никогда не позволим Исламской Республике Иран обладать каким-либо ядерным оружием", - заявил он.
Помпео в четверг передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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