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Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:30
2020-08-21T00:30
майк помпео
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 21 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> никогда не позволят <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> обладать ядерным оружием, заявил на брифинге госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.По его словам, США никогда не позволят Ирану свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие типы обычных вооружений."Мы никогда не позволим Исламской Республике Иран обладать каким-либо ядерным оружием", - заявил он.Помпео в четверг передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027128.html
https://ria.ru/20200815/1575813858.html
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иран
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майк помпео, иран, сша, в мире

Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием

00:30 21.08.2020
962
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Petr David Josek
ООН, 21 авг – РИА Новости. США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
"Несколько минут назад я передал письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана. Этот процесс приведет к тому, что санкции вступят в силу спустя 30 дней с сегодняшнего дня", - сказал Помпео.
По его словам, США никогда не позволят Ирану свободно покупать и продавать самолеты, танки, ракеты и другие типы обычных вооружений.
"Мы никогда не позволим Исламской Республике Иран обладать каким-либо ядерным оружием", - заявил он.
Помпео в четверг передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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