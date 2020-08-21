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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
В Роспотребнадзоре предупредили о микст-инфекции из гриппа и COVID-19
Особенностью эпидемического сезона — 2020-2021 может стать микст-инфекция, сообщил Роспотребнадзор. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:59
2020-08-21T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Особенностью эпидемического сезона — 2020-2021 может стать микст-инфекция, сообщил <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>.Как уточнили в ведомстве, речь идет об "одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19". Специалисты планируют провести пилотное исследование для оценки распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2 в 15 российских регионах.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a> заявляла, что в будущем эпидсезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых до этого граждан не прививали. По ее мнению, это в очередной раз "подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа".Распространение коронавируса в РоссииПо последним данным, в России с начала марта коронавирусом заразились 946 976 человек, из них более 16,1 тысячи умерли, свыше 761 тысячи вылечились.В мире, согласно информации <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших превысило 22,2 миллиона, как минимум 785 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,5 миллиона инфицированных), Бразилия (3,5 миллиона) и Индия (2,9 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200814/1575792405.html
https://ria.ru/20200819/1575996270.html
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576081273.html
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре предупредили о микст-инфекции из гриппа и COVID-19

12:59 21.08.2020 (обновлено: 14:40 21.08.2020)
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© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Особенностью эпидемического сезона — 2020-2021 может стать микст-инфекция, сообщил Роспотребнадзор.
Как уточнили в ведомстве, речь идет об "одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19". Специалисты планируют провести пилотное исследование для оценки распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2 в 15 российских регионах.
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14 августа, 16:16
Вторая волна коронавируса в России и мире — будет ли и когда начнется?
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в будущем эпидсезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых до этого граждан не прививали. По ее мнению, это в очередной раз "подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа".

Распространение коронавируса в России

По последним данным, в России с начала марта коронавирусом заразились 946 976 человек, из них более 16,1 тысячи умерли, свыше 761 тысячи вылечились.
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19 августа, 17:07Распространение нового коронавируса
Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ
В мире, согласно информации ВОЗ, число заболевших превысило 22,2 миллиона, как минимум 785 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,5 миллиона инфицированных), Бразилия (3,5 миллиона) и Индия (2,9 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Великобритания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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