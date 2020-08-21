https://ria.ru/20200821/gospodderzhka-1576106480.html

Садоводам Ставрополья в 2020 году оказали господдержку на 764 млн рублей

Объём господдержки садоводства на Ставрополье в 2020 году составил 764 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, сообщил губератор края Владимир... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:03

2020-08-21T18:03

2020-08-21T18:03

владимир владимиров

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Объём господдержки садоводства на <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставрополье</a> в 2020 году составил 764 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, сообщил губератор края Владимир Владимиров на всероссийском совещании по развитию садоводства и питомниководства.Совещание прошло в рамках второй международной выставки-конгресса "PRO Яблоко 2020" в Минеральных Водах.Владимиров подчеркнул, что развитие садоводства является одним из приоритетов для сельского хозяйства Ставрополья, в том числе с точки зрения создания новых рабочих мест, и бюджетные ассигнования на эти цели в текущем году почти вдвое превышают аналогичный показатель 2019 года, когда сумма краевой поддержки составила 425 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза края.Глава региона отметил, что на территории края работает один из крупнейших производителей саженцев плодовых деревьев, что позволяет успешно замещать импортный посадочный материал."Мы гордимся этим, работаем, чтобы наши питомники расширялись и ставим задачу нарастить производство саженцев до 10 миллионов в год", — привели в пресс-службе его слова.

https://ria.ru/20200818/1575949143.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край