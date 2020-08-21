https://ria.ru/20200821/futbolka-1576087137.html

Ефремов приехал в суд в футболке с экстремистским лозунгом

Михаил Ефремов приехал на заседание Пресненского суда в Москве в черной футболке с экстремистской надписью, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:23

2020-08-21T12:23

2020-08-21T12:23

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> приехал на заседание Пресненского суда в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в черной футболке с экстремистской надписью, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/738481-efremov-poiavilsia-v-sude-v-futbolke-s-ekstremistskim-lozungom" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, лозунг на одежде актера был включен в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Черемушкинского суда Москвы в 2010 году.Михаил Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200821/1576072412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия