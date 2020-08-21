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Ничего лишнего: лучшие снимки Minimalist Photography Awards 2020
Организаторы Minimalist Photography Awards — конкурса для тех, кому дороги принципы минимализма в съемке, — назвали имена победителей. Яркие и выразительные... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:20
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фотография
фото
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Организаторы Minimalist Photography Awards — конкурса для тех, кому дороги принципы минимализма в съемке, — назвали имена победителей. Яркие и выразительные работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
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353
60
фотография, фото, фото

Ничего лишнего: лучшие снимки Minimalist Photography Awards 2020

16:20 21.08.2020
1182
Организаторы Minimalist Photography Awards — конкурса для тех, кому дороги принципы минимализма в съемке, — назвали имена победителей. Яркие и выразительные работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : George Byrne/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Гран-при конкурса и звание "Фотограф-минималист года" завоевал австралиец Джордж Бирн (George Byrne). "Желтая лестница" — один из снимков серии, покорившей жюри.

George Byrne. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
1 из 15

Гран-при конкурса и звание "Фотограф-минималист года" завоевал австралиец Джордж Бирн (George Byrne). "Желтая лестница" — один из снимков серии, покорившей жюри.

© Фото : George Byrne/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Roberto Corinaldesi/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

"Аэрофотографом года" стал автор кадра Sur la mer Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi).

Roberto Corinaldesi. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
2 из 15

"Аэрофотографом года" стал автор кадра Sur la mer Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi).

© Фото : Roberto Corinaldesi/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Marcin Giba/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Второе место в категории "Аэрофотография" завоевал Марчин Гиба (Marcin Giba).

Marcin Giba. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
3 из 15

Второе место в категории "Аэрофотография" завоевал Марчин Гиба (Marcin Giba).

© Фото : Marcin Giba/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Geffrard Bourke/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

"Кремовый айсберг" вывел Джеффрарда Бурка (Geffrard Bourke) в финал в категории "Пейзаж".

Geffrard Bourke. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
4 из 15

"Кремовый айсберг" вывел Джеффрарда Бурка (Geffrard Bourke) в финал в категории "Пейзаж".

© Фото : Geffrard Bourke/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Santiago Martinez de Septien/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Сантьяго Мартинес де Септьен (Santiago Martinez de Septien) победил в категории "Уличный фотограф" благодаря самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Santiago Martinez de Septien. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
5 из 15

Сантьяго Мартинес де Септьен (Santiago Martinez de Septien) победил в категории "Уличный фотограф" благодаря самоизоляции в период пандемии коронавируса.

© Фото : Santiago Martinez de Septien/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Heloisa Lodder/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Первое место в категории "Открытая тема" жюри отдало Элоизе Лоддер (Heloisa Lodder) за "Исследование достоинства человеческой личности".

Heloisa Lodder. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
6 из 15

Первое место в категории "Открытая тема" жюри отдало Элоизе Лоддер (Heloisa Lodder) за "Исследование достоинства человеческой личности".

© Фото : Heloisa Lodder/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Stanislas Augris/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

В категории "Абстракция" победу одержал французский фотограф Станислас Аугрис (Stanislas Augris).

Stanislas Augris. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
7 из 15

В категории "Абстракция" победу одержал французский фотограф Станислас Аугрис (Stanislas Augris).

© Фото : Stanislas Augris/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Vicky Martin/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Победитель в категории "Портрет" Вики Мартин (Vicky Martin) своей серией портретов спорит с расхожей фразой "глаза — зеркало души".

Vicky Martin. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
8 из 15

Победитель в категории "Портрет" Вики Мартин (Vicky Martin) своей серией портретов спорит с расхожей фразой "глаза — зеркало души".

© Фото : Vicky Martin/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Kathrin Federer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Работу Катрин Федерер (Kathrin Federer) отобрали в финал в категории "Фотоманипуляции".

Kathrin Federer. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
9 из 15

Работу Катрин Федерер (Kathrin Federer) отобрали в финал в категории "Фотоманипуляции".

© Фото : Kathrin Federer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Tero Puha/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Теро Пуха (Tero Puha) получил почетное упоминание за лаконичный "Портретом Розы".

Tero Puha. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
10 из 15

Теро Пуха (Tero Puha) получил почетное упоминание за лаконичный "Портретом Розы".

© Фото : Tero Puha/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Holger Nimtz/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

"Свет и тень" — все, что оказалось нужно Хольгеру Нимтцу (Holger Nimtz) для победы в категории "Пейзаж".

Holger Nimtz. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
11 из 15

"Свет и тень" — все, что оказалось нужно Хольгеру Нимтцу (Holger Nimtz) для победы в категории "Пейзаж".

© Фото : Holger Nimtz/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Kathrin Federer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

"Социальная дистанция" Катрин Федерер (Kathrin Federer) заслужила почетного упоминания в категории "Аэрофотография".

Kathrin Federer. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
12 из 15

"Социальная дистанция" Катрин Федерер (Kathrin Federer) заслужила почетного упоминания в категории "Аэрофотография".

© Фото : Kathrin Federer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Eric Davidove/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Эрик Давыдов (Eric Davidove) и "Кукуруза" дошли до финала в категории "Уличный фотограф".

Eric Davidove. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
13 из 15

Эрик Давыдов (Eric Davidove) и "Кукуруза" дошли до финала в категории "Уличный фотограф".

© Фото : Eric Davidove/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Marcus Cederberg/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Маркус Седерберг (Marcus Cederberg) увез с собой поощрительный приз в категории "Фотоманипуляции".

Marcus Cederberg. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
14 из 15

Маркус Седерберг (Marcus Cederberg) увез с собой поощрительный приз в категории "Фотоманипуляции".

© Фото : Marcus Cederberg/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
© Фото : Franz Sussbauer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020

Франц Зюссбауэр (Franz Sussbauer), попытавшийся по-новому взглянуть на летний Гавр, заслужил почетного упоминания в категории "Уличный фотограф".

Franz Sussbauer. Работа участника конкурса Minimalist Photographer Of The Year 2020
15 из 15

Франц Зюссбауэр (Franz Sussbauer), попытавшийся по-новому взглянуть на летний Гавр, заслужил почетного упоминания в категории "Уличный фотограф".

© Фото : Franz Sussbauer/ Minimalist Photographer Of The Year 2020
2810106
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