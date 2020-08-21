Ничего лишнего: лучшие снимки Minimalist Photography Awards 2020
Гран-при конкурса и звание "Фотограф-минималист года" завоевал австралиец Джордж Бирн (George Byrne). "Желтая лестница" — один из снимков серии, покорившей жюри.
Гран-при конкурса и звание "Фотограф-минималист года" завоевал австралиец Джордж Бирн (George Byrne). "Желтая лестница" — один из снимков серии, покорившей жюри.
"Аэрофотографом года" стал автор кадра Sur la mer Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi).
"Аэрофотографом года" стал автор кадра Sur la mer Роберто Коринальдези (Roberto Corinaldesi).
Второе место в категории "Аэрофотография" завоевал Марчин Гиба (Marcin Giba).
Второе место в категории "Аэрофотография" завоевал Марчин Гиба (Marcin Giba).
"Кремовый айсберг" вывел Джеффрарда Бурка (Geffrard Bourke) в финал в категории "Пейзаж".
"Кремовый айсберг" вывел Джеффрарда Бурка (Geffrard Bourke) в финал в категории "Пейзаж".
Сантьяго Мартинес де Септьен (Santiago Martinez de Septien) победил в категории "Уличный фотограф" благодаря самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Сантьяго Мартинес де Септьен (Santiago Martinez de Septien) победил в категории "Уличный фотограф" благодаря самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Первое место в категории "Открытая тема" жюри отдало Элоизе Лоддер (Heloisa Lodder) за "Исследование достоинства человеческой личности".
Первое место в категории "Открытая тема" жюри отдало Элоизе Лоддер (Heloisa Lodder) за "Исследование достоинства человеческой личности".
В категории "Абстракция" победу одержал французский фотограф Станислас Аугрис (Stanislas Augris).
В категории "Абстракция" победу одержал французский фотограф Станислас Аугрис (Stanislas Augris).
Победитель в категории "Портрет" Вики Мартин (Vicky Martin) своей серией портретов спорит с расхожей фразой "глаза — зеркало души".
Победитель в категории "Портрет" Вики Мартин (Vicky Martin) своей серией портретов спорит с расхожей фразой "глаза — зеркало души".
Работу Катрин Федерер (Kathrin Federer) отобрали в финал в категории "Фотоманипуляции".
Работу Катрин Федерер (Kathrin Federer) отобрали в финал в категории "Фотоманипуляции".
Теро Пуха (Tero Puha) получил почетное упоминание за лаконичный "Портретом Розы".
Теро Пуха (Tero Puha) получил почетное упоминание за лаконичный "Портретом Розы".
"Свет и тень" — все, что оказалось нужно Хольгеру Нимтцу (Holger Nimtz) для победы в категории "Пейзаж".
"Свет и тень" — все, что оказалось нужно Хольгеру Нимтцу (Holger Nimtz) для победы в категории "Пейзаж".
"Социальная дистанция" Катрин Федерер (Kathrin Federer) заслужила почетного упоминания в категории "Аэрофотография".
"Социальная дистанция" Катрин Федерер (Kathrin Federer) заслужила почетного упоминания в категории "Аэрофотография".
Эрик Давыдов (Eric Davidove) и "Кукуруза" дошли до финала в категории "Уличный фотограф".
Эрик Давыдов (Eric Davidove) и "Кукуруза" дошли до финала в категории "Уличный фотограф".
Маркус Седерберг (Marcus Cederberg) увез с собой поощрительный приз в категории "Фотоманипуляции".
Маркус Седерберг (Marcus Cederberg) увез с собой поощрительный приз в категории "Фотоманипуляции".
Франц Зюссбауэр (Franz Sussbauer), попытавшийся по-новому взглянуть на летний Гавр, заслужил почетного упоминания в категории "Уличный фотограф".
Франц Зюссбауэр (Franz Sussbauer), попытавшийся по-новому взглянуть на летний Гавр, заслужил почетного упоминания в категории "Уличный фотограф".