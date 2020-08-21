https://ria.ru/20200821/foto-1576085833.html

Ничего лишнего: лучшие снимки Minimalist Photography Awards 2020

Организаторы Minimalist Photography Awards — конкурса для тех, кому дороги принципы минимализма в съемке, — назвали имена победителей. Яркие и выразительные... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:20

2020-08-21T16:20

2020-08-21T16:20

фотография

фото

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Организаторы Minimalist Photography Awards — конкурса для тех, кому дороги принципы минимализма в съемке, — назвали имена победителей. Яркие и выразительные работы лауреатов — в подборке Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, фото, фото