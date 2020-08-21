https://ria.ru/20200821/flag-1576105996.html

Заммэра рассказал, как украсят Москву в честь Дня флага РФ

Праздничные плакаты с триколором и особая подсветка украсят Москву к Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Петр... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:37

2020-08-21T17:37

2020-08-21T17:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

день государственного флага россии

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Праздничные плакаты с триколором и особая подсветка украсят Москву к Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - рассказал Бирюков.По его словам, на пяти мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции. Для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в субботу включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.Заммэра сообщил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 22 и 23 августа пройдет трансляция видеороликов на домах-книжках на Новом Арбате.

https://realty.ria.ru/20200813/1575727352.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день государственного флага россии, петр бирюков, москва