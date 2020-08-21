Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200821/flag-1576105996.html
Заммэра рассказал, как украсят Москву в честь Дня флага РФ
Праздничные плакаты с триколором и особая подсветка украсят Москву к Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Петр... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:37
2020-08-21T17:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
день государственного флага россии
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2e698c88c2758e68479a8e8ff18e45cc.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Праздничные плакаты с триколором и особая подсветка украсят Москву к Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>."Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - рассказал Бирюков.По его словам, на пяти мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции. Для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в субботу включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.Заммэра сообщил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 22 и 23 августа пройдет трансляция видеороликов на домах-книжках на Новом Арбате.
https://realty.ria.ru/20200813/1575727352.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b51983122017b8dbb2db6cb7cc0087e8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день государственного флага россии, петр бирюков, москва

Заммэра рассказал, как украсят Москву в честь Дня флага РФ

17:37 21.08.2020
79
© РИА Новости / Владимир ВяткинМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Праздничные плакаты с триколором и особая подсветка украсят Москву к Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - рассказал Бирюков.
По его словам, на пяти мостах – Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском – будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции. Для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в субботу включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.
Заммэра сообщил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 22 и 23 августа пройдет трансляция видеороликов на домах-книжках на Новом Арбате.
Пешеходный Пушкинский мост в Москве
13 августа, 10:56
В Парке Горького отремонтировали танцплощадку
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниДень Государственного флага РоссииПетр БирюковМосква
Рекомендуем
Дом-музей Сергея Орлова в Вологодской области
В Белозерске к 100-летию поэта Сергея Орлова отремонтируют его дом
Радиатор отопления в квартире
Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону
Фестиваль Сапасская башня
Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" отменили из-за COVID-19
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Монастырь Хора в Стамбуле
РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть
Страница социальной сети Одноклассники
В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами
Города России. Тюмень
Фестиваль организаторов детского отдыха пройдет в Тюменской области
Фестиваль Сапасская башня
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа
Форум Армия-2020
На "Армии — 2020" покажут "военный Zoom"
Эльман Пашаев
Пашаев объяснил решение Ефремова о смене адвоката
Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ
Ли Сок Пэ: Сеул и Москва обсуждают возобновление авиасообщения
Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве
Телескопы Роскосмоса не могут увидеть запущенный в космос Tesla Roadster
Михаил Ведерников
Число заболевших COVID-19 в мужском монастыре под Псковом возросло вдвое
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния