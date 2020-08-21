https://ria.ru/20200821/festival-1576113300.html

Киселев и Аксенов открыли фестиваль Koktebel Jazz Party — 2020

Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:19

2020-08-21T20:19

2020-08-21T21:26

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

россия

фестиваль koktebel jazz party

сергей аксенов (политик)

дмитрий киселев

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576114945_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f27bb3aea932d779fa74a96821bafe28.jpg

<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> и глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Международный фестиваль <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.Основатель фестиваля попросил зрителей чаще мыть и дезинфицировать руки."Именно с верой в вашу ответственность мы решились сделать восемнадцатый международный джазовый фестиваль в Коктебеле", - сказал основатель Koktebel Jazz Party"Мы запускаемся", - добавил Киселев.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html

https://ria.ru/20200821/dzhaz-1576097437.html

3

россия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Фестивалю быть": в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа. 2020-08-21T20:19 true PT1M42S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

koktebel jazz party — 2020, россия, фестиваль koktebel jazz party, сергей аксенов (политик), дмитрий киселев, республика крым