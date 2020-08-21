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Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200821/festival-1576113300.html
Киселев и Аксенов открыли фестиваль Koktebel Jazz Party — 2020
Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:19
2020-08-21T21:26
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
россия
фестиваль koktebel jazz party
сергей аксенов (политик)
дмитрий киселев
республика крым
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> и глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Международный фестиваль <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.Основатель фестиваля попросил зрителей чаще мыть и дезинфицировать руки."Именно с верой в вашу ответственность мы решились сделать восемнадцатый международный джазовый фестиваль в Коктебеле", - сказал основатель Koktebel Jazz Party"Мы запускаемся", - добавил Киселев.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
https://ria.ru/20200821/dzhaz-1576097437.html
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россия
республика крым
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Новости
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РИА Новости
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60
"Фестивалю быть": в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
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koktebel jazz party — 2020, россия, фестиваль koktebel jazz party, сергей аксенов (политик), дмитрий киселев, республика крым

Киселев и Аксенов открыли фестиваль Koktebel Jazz Party — 2020

20:19 21.08.2020 (обновлено: 21:26 21.08.2020)
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Это был страшный год, на самом деле. Мы готовились, и решали, и до последнего момента было непонятно. Единственное, что нам помогло - это вера в вас. В то, что наша публика, наши зрители все эти правила (будут соблюдать - ред.), дистанцию, не дышать друг на друга, пользоваться масками", - сказал Киселев.
Основатель фестиваля попросил зрителей чаще мыть и дезинфицировать руки.
"Именно с верой в вашу ответственность мы решились сделать восемнадцатый международный джазовый фестиваль в Коктебеле", - сказал основатель Koktebel Jazz Party
"Мы запускаемся", - добавил Киселев.
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
Вчера, 08:00Культура
Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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1811108
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020РоссияФестиваль Koktebel Jazz PartyСергей Аксенов (политик)Дмитрий КиселевРеспублика Крым
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