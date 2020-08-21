https://ria.ru/20200821/festival-1576099761.html

Киселев счел возможным возродить акции нудистов на фестивале в Коктебеле

Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев считает, что в рамках проведения фестиваля уместно возродить некоторые традиционные акции, в том числе, с... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:47

2020-08-21T15:47

2020-08-21T16:19

культура

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

дмитрий киселев

максимилиан волошин

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> считает, что в рамках проведения фестиваля уместно возродить некоторые традиционные акции, в том числе, с участием нудистов."Коктебель предполагает некий свободный дух. Вы знаете, что <a href="http://ria.ru/person_Maksimilian_Voloshin/" target="_blank" data-auto="true">Максимилиан Волошин</a> считается дедушкой русского нудизма: он считал, что одежда делает человека более сексуальным, поэтому нужно снять ее и думать о возвышенном. С тех пор здесь нудистская традиция была, прошла сквозь советское время и сохранилась до сих пор. Здесь есть особый дух, особое отношение к плоти, в Коктебеле", - сказал Киселев на пресс-конференции.Основатель фестиваля рассказал, что первые джазовые фестивали в Коктебеле сопровождали различные неформальные акции. Часть их, в том числе с участием нудистов, можно возродить, считает он."Поскольку Коктебель имеет традицию аэрокосмического центра, мы сбрасывали нудистов-парашютистов сюда, в море. Всем очень нравилось – им, публике. Может, можно и повторить это, желающих много… Потом: художники красили женские тела и делали принты на стене женскими телами – у кого лучше получится. Я думаю, что можно возродить, дело несложное, но энтузиазм вызывает", - сказал Киселев, назвав традиции фестиваля "элементом безбрежности".Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма у подножия вулканического массива Карадаг. Известен как место сосредоточения творческих людей благодаря проживавшему здесь поэту и художнику Максимилиану Волошину. Рядом с поселком находится гора Клементьева - колыбель советского и российского планеризма и авиации. В Коктебеле расположено несколько традиционных нудистских пляжей, в том числе у холма Юнге, рядом с которым расположена сцена фестиваля Koktebel Jazz Party.В этом году фестиваль проходит 21-23 августа. Он проводится МИА "Россия сегодня", организацией занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.

https://ria.ru/20200821/ekologiya-1576098483.html

https://ria.ru/20200821/festival-1576096898.html

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koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, максимилиан волошин