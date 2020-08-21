https://ria.ru/20200821/festival-1576094669.html

На Koktebel Jazz Party выступит американская группа Dave Yaden Band

Американская группа Dave Yaden Band выступит в первый день фестиваля Koktebel Jazz Party 21 августа, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:16

2020-08-21T14:16

2020-08-21T15:27

культура

koktebel jazz party

фестиваль koktebel jazz party

дмитрий киселев

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Американская группа Dave Yaden Band выступит в первый день фестиваля <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> 21 августа, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."Фестиваль сохраняет характер международного, хотя бы потому, что у нас сегодня будет телемост с Лос-Анджелесом. Будет группа Dave Yaden Band по быстрому интернету", - сказал Киселев.По его словам, в 2016 году организаторы Koktebel Jazz Party первыми в мире устроили совместное выступление музыкального ансамбля через интернет."С тех пор этот проект живет как специальный проект внутри Koktebel Jazz Party, как "Джаз со скоростью света". Сегодня вы тоже увидите это чудо", - отметил Киселев.По словам основателя форума, в остальном иностранных участников не будет в этом году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.

https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев