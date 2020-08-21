https://ria.ru/20200821/festival-1576093496.html

На Koktebel Jazz Party введут масочный режим из-за COVID-19

Масочный режим и дистанция при рассадке зрителей введены на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму для предотвращения распространения коронавируса, рассказал на... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:53

2020-08-21T13:53

2020-08-21T14:14

koktebel jazz party

фестиваль koktebel jazz party

дмитрий киселев

владимир путин

республика крым

коктебель

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Масочный режим и дистанция при рассадке зрителей введены на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму для предотвращения распространения коронавируса, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>."Мы сократили количество посадочных мест. Раньше наш символический зал был на тысячу кресел, а сейчас вы здесь видите только 600. Мы рекомендуем незнакомым, не родным людям садиться через стул, а если это семья, то тогда они могут сесть вместе", - сказал Киселев.По его словам, организаторы рассчитывают, что люди возьмут на себя ответственность за свое здоровье и за общее здоровье тоже. "Кроме того, у нас масочный режим", - добавил Киселев.Также он отметил, что на территории фестиваля за безопасностью следят Росгвардия и сотрудники министерства внутренних дел.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html

https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html

республика крым

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, владимир путин, республика крым, коктебель