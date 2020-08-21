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https://ria.ru/20200821/fermery-1576099057.html
Молдавские фермеры прекратили протест в Кишиневе
Молдавские фермеры решили в пятницу прекратить протест в Кишиневе и вернуться домой, чтобы заняться полевыми работами, в то же время был создан координационный... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:35
2020-08-21T15:35
молдавия
кишинев
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Молдавские фермеры решили в пятницу прекратить протест в Кишиневе и вернуться домой, чтобы заняться полевыми работами, в то же время был создан координационный совет аграриев, который продолжит отстаивать требования протестующих перед властями, передает корреспондент РИА Новости.Молдавские фермеры протестуют с 13 августа, они на тракторах приехали из разных районов страны в <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинев</a>, чтобы привлечь внимание властей к проблеме потери урожая из-за засухи. Аграрии организовали временный лагерь протеста в столице <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> возле Южного автовокзала, их представители ежедневно встречаются с чиновниками, они намерены продолжать протест, пока власти не выполнят все требования, главное из которых – увеличение компенсации за каждый гектар пропавшего из-за засухи урожая с 60 до 180 долларов. На сегодняшний день кабмин готов выплатить уже 90 долларов."Нас дома ждут семьи, нас ждет земля, есть работы, которые нужно срочно выполнить, но это не значит, что мы сдаемся. Мы передадим наши полномочия координационному совету фермеров, а сами в четыре часа (совпадает с мск) сядем все в трактора и потихоньку отправимся домой", - заявил журналистам один из фермеров.Аграрии предупредили, что они снова вернутся в столицу, если власти откажутся им помочь. В частности, они надеются на реструктуризацию кредитов, на субвенции, а также на налоговые послабления.По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Нехватка дождей летом негативно сказалась на урожае кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, пострадал урожай зерновых. Синоптики объявили оранжевый код метеорологической опасности из-за низкой водности –это значит, что 80% территории республики страдают от сильной засухи.
https://ria.ru/20200820/1576031898.html
молдавия
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молдавия, кишинев, в мире

Молдавские фермеры прекратили протест в Кишиневе

15:35 21.08.2020
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© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПолицейский на улице Кишинева
Полицейский на улице Кишинева
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Полицейский на улице Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 авг – РИА Новости. Молдавские фермеры решили в пятницу прекратить протест в Кишиневе и вернуться домой, чтобы заняться полевыми работами, в то же время был создан координационный совет аграриев, который продолжит отстаивать требования протестующих перед властями, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавские фермеры протестуют с 13 августа, они на тракторах приехали из разных районов страны в Кишинев, чтобы привлечь внимание властей к проблеме потери урожая из-за засухи. Аграрии организовали временный лагерь протеста в столице Молдавии возле Южного автовокзала, их представители ежедневно встречаются с чиновниками, они намерены продолжать протест, пока власти не выполнят все требования, главное из которых – увеличение компенсации за каждый гектар пропавшего из-за засухи урожая с 60 до 180 долларов. На сегодняшний день кабмин готов выплатить уже 90 долларов.
"Нас дома ждут семьи, нас ждет земля, есть работы, которые нужно срочно выполнить, но это не значит, что мы сдаемся. Мы передадим наши полномочия координационному совету фермеров, а сами в четыре часа (совпадает с мск) сядем все в трактора и потихоньку отправимся домой", - заявил журналистам один из фермеров.
Аграрии предупредили, что они снова вернутся в столицу, если власти откажутся им помочь. В частности, они надеются на реструктуризацию кредитов, на субвенции, а также на налоговые послабления.
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По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Нехватка дождей летом негативно сказалась на урожае кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, пострадал урожай зерновых. Синоптики объявили оранжевый код метеорологической опасности из-за низкой водности –это значит, что 80% территории республики страдают от сильной засухи.
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МолдавияКишиневВ мире
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