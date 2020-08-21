https://ria.ru/20200821/evakuatsiya-1576114123.html

Более 60 человек эвакуированы из дома в Ярославле, где произошел взрыв

Более 60 человек эвакуированы из дома в Ярославле, где произошло обрушение перекрытий, всего в доме зарегистрированы 342 человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:45

2020-08-21T20:45

2020-08-21T22:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

ярославская область

взрыв газа в жилом доме в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Более 60 человек эвакуированы из дома в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где произошло обрушение перекрытий, всего в доме зарегистрированы 342 человека, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>.Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и трое пострадали."Дом построен в 1992 году, в нем всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Эвакуировано более 60 человек", - говорится в сообщении.

москва

ярославская область

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ярославская область, взрыв газа в жилом доме в ярославле, ярославль, происшествия