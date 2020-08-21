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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200821/eksport-1576080032.html
В Липецкой области экспорт продукции АПК увеличился на 60%
Липецкий агропромышленный комплекс за первое полугодие 2020 года направил более чем в 70 стран мира около 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 250,3 миллиона РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:42
2020-08-21T10:43
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости</strong>. Липецкий агропромышленный комплекс за первое полугодие 2020 года направил более чем в 70 стран мира около 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 250,3 миллиона долларов, рост объемов экспорта к аналогичному периоду прошлого года составил 60%, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, за истекший период 2020 года стало очевидно смещение структуры экспорта от зерновых в сторону продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.Экспорт этих отраслей вырос в 2,4 раза и составил 90,3 миллиона долларов, в то время как за весь 2019 год продукции пищевой и перерабатывающей промышленности было отправлено за рубеж на сумму 100,2 миллиона долларов.Особое внимание уделяется экспорту готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в частности, детское питание, пиво, воды, овощные консервы.В 2020 году после длительного перерыва вернулся на мировой рынок липецкий сахар. Как пояснил Артамонов, область занимает второе место по объемам производства сахара в РФ, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент продукции (сахар, жом, меласса), это направление экспорта имеет множество точек роста. За первые шесть месяцев 2020 года сахара и продуктов переработки сахарной свеклы уже было поставлено за рубеж на рекордные 63 миллиона долларов.Артамонов отметил, что по итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК" Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на 25 миллиардов долларов. Показатель объема экспорта продукции АПК на текущий год для Липецкой области установлен в сумме 276,2 миллиона долларов. Уже сейчас он выполнен на 91%."Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200820/1576025808.html
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игорь артамонов

В Липецкой области экспорт продукции АПК увеличился на 60%

10:42 21.08.2020 (обновлено: 10:43 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Липецкий агропромышленный комплекс за первое полугодие 2020 года направил более чем в 70 стран мира около 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 250,3 миллиона долларов, рост объемов экспорта к аналогичному периоду прошлого года составил 60%, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, за истекший период 2020 года стало очевидно смещение структуры экспорта от зерновых в сторону продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.
Экспорт этих отраслей вырос в 2,4 раза и составил 90,3 миллиона долларов, в то время как за весь 2019 год продукции пищевой и перерабатывающей промышленности было отправлено за рубеж на сумму 100,2 миллиона долларов.
Особое внимание уделяется экспорту готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в частности, детское питание, пиво, воды, овощные консервы.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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В 2020 году после длительного перерыва вернулся на мировой рынок липецкий сахар. Как пояснил Артамонов, область занимает второе место по объемам производства сахара в РФ, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент продукции (сахар, жом, меласса), это направление экспорта имеет множество точек роста. За первые шесть месяцев 2020 года сахара и продуктов переработки сахарной свеклы уже было поставлено за рубеж на рекордные 63 миллиона долларов.
Артамонов отметил, что по итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК" Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на 25 миллиардов долларов. Показатель объема экспорта продукции АПК на текущий год для Липецкой области установлен в сумме 276,2 миллиона долларов. Уже сейчас он выполнен на 91%.
"Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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