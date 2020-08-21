https://ria.ru/20200821/efremov-1576111516.html
Адвокат ответил на сообщения о том, что Ефремов пришел в суд пьяным
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, больше не пьет алкоголь, заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:31
2020-08-21T19:31
2020-08-21T21:02
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, обвиняемый в смертельном ДТП, больше не пьет алкоголь, заявил его бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Он опроверг информацию журналистов, рассказавших о запахе алкоголя от актера в суде."Это бессовестный человек говорит. Ефремов не употребляет", - заявил адвокат в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия"</a>.Он предложил даже организовать анализы.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576111225.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия