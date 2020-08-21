https://ria.ru/20200821/efremov-1576103321.html
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:46
2020-08-21T16:46
2020-08-21T17:41
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576101647.html
Александр Аникин
Новый адвокат будет утверждать, что Миша ехал в багажнике.
290
Арсений Новиков
Ход старый, известный. Потом заявят что новым адвокатам нужно время для ознакомления дела. Начнётся опять затяжка по времени. И так можно несколько раз делать. Как суд себя поведёт.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов
отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы
.
"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — Прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее".
Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".
Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.
Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.
Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.