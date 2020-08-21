https://ria.ru/20200821/efremov-1576103321.html

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:46

2020-08-21T16:46

2020-08-21T17:41

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576101647.html

Александр Аникин Новый адвокат будет утверждать, что Миша ехал в багажнике. 290

Арсений Новиков Ход старый, известный. Потом заявят что новым адвокатам нужно время для ознакомления дела. Начнётся опять затяжка по времени. И так можно несколько раз делать. Как суд себя поведёт. 221

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва