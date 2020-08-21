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https://ria.ru/20200821/efremov-1576103321.html
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:46
2020-08-21T17:41
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576101647.html
Новый адвокат будет утверждать, что Миша ехал в багажнике.
290
Ход старый, известный. Потом заявят что новым адвокатам нужно время для ознакомления дела. Начнётся опять затяжка по времени. И так можно несколько раз делать. Как суд себя поведёт.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

16:46 21.08.2020 (обновлено: 17:41 21.08.2020)
106760
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщил корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — Прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее".

Михаил Ефремов
Ефремова защищали Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Актер пояснил, что у него "есть знакомые адвокаты Падва и Никольский".
Пашаев, в свою очередь, заявил, что установить невиновность подсудимого могла бы экспертиза пассажирской подушки безопасности, но им отказали. Ефремов, по его мнению, разуверился в справедливости суда. Если актер не найдет себе адвокатов, на что УПК отводит пять дней, их назначит суд, добавил юрист.
Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа в 10:00.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Вчера, 12:30
Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП
Уголовное дело возбудили после аварии 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ
Вчера, 16:12
Не в первый раз. Появилось видео другого ДТП с участием Ефремова
155834302365191
Обсудить 116
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Новый адвокат будет утверждать, что Миша ехал в багажнике.
21 августа, 17:01
Александр Аникин
187990013
Ход старый, известный. Потом заявят что новым адвокатам нужно время для ознакомления дела. Начнётся опять затяжка по времени. И так можно несколько раз делать. Как суд себя поведёт.
21 августа, 16:59
Арсений Новиков
21002432
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