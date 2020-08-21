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https://ria.ru/20200821/efremov-1576103091.html
Адвокат рассказал о деньгах, которые Ефремов перевел семье погибшего
Актер Михаил Ефремов перевел по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации, заявил его адвокат Эльман... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:41
2020-08-21T16:44
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> перевел по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату погибшего в ДТП <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a> в качестве компенсации, заявил его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в Пресненском суде Москвы."Независимо от заявленных исковых требований каждому из четырех потерпевших возмещен моральный вред в размере по 200 тысяч рублей", - сказал адвокат.Перевод был оформлен наложенным платежом его помощником, каждый из потерпевших сможет получить деньги в почтовом отделении, добавил Пашаев.Ранее представители старшего сына Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред. Вдова, младший сын и брат подготовили гражданские иски к артисту на 1 рубль. По словам их адвоката <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576101527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат рассказал о деньгах, которые Ефремов перевел семье погибшего

16:41 21.08.2020 (обновлено: 16:44 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов перевел по 200 тысяч рублей вдове, сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации, заявил его адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.
"Независимо от заявленных исковых требований каждому из четырех потерпевших возмещен моральный вред в размере по 200 тысяч рублей", - сказал адвокат.
Перевод был оформлен наложенным платежом его помощником, каждый из потерпевших сможет получить деньги в почтовом отделении, добавил Пашаев.
Ранее представители старшего сына Захарова заявили иск на 6,5 миллионов рублей - в такую сумму они оценили моральный вред. Вдова, младший сын и брат подготовили гражданские иски к артисту на 1 рубль. По словам их адвоката Александра Добровинского, это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов
Вчера, 16:09
Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП
128042917
Обсудить 3
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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