https://ria.ru/20200821/efremov-1576101527.html

Ефремов не помнит, пробил ли он головой лобовое стекло при ДТП

Актер Михаил Ефремов считает, что мог разбить лобовое стекло в ДТП, так как был неправильно пристегнут ремнем безопасности, который проходил через его шею, а не РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:09

2020-08-21T16:09

2020-08-21T16:20

эльман пашаев

москва

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> считает, что мог разбить лобовое стекло в ДТП, так как был неправильно пристегнут ремнем безопасности, который проходил через его шею, а не через грудь."Я мог перекинуть ремень и отцепить его потом. Я сейчас увидел разбитое (лобовое - ред.) стекло - может, я и врезался в него, я не помню этого. Еще такой момент - я не стремился сесть за руль. Я шел за карточкой из паба - эти кадры сделаны в другой день, я не разворачивался, и этой карточки Райффайзен банка у меня до сих пор нет", - рассказал Ефремов в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.При этом он признался, что не знает, на каком сиденье находился. "Я не помню, где я сидел, но я смотрел видео, и в машине был третий человек", - пояснил актер.Его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил сегодня, что в джипе Ефремова в момент ДТП сзади находился пассажир, что объясняет, почему в машине сломалось переднее сиденье.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html

https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

Ольга Занкова с каждым днем судебной клоунады становится еще более противным.. Неужели найдутся кто к нему потом на спектакли пойдет? 12

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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