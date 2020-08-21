https://ria.ru/20200821/efremov-1576100667.html

Адвокат объяснил, почему в машине Ефремова сломалось переднее кресло

На заднем сиденье джипа Михаила Ефремова в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло, заявил адвокат актера Эльман РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:57

2020-08-21T15:57

2020-08-21T16:08

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> На заднем сиденье джипа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло, заявил адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут", - сказал Пашаев.Кроме того, он попросил назначить биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья. "Подушка не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет", - заметил адвокат.Накануне свидетель защиты заявил в суде, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Пашаев затем рассказал, что "за рулем сидел известный человек", пообещав раскрыть подробности позже.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия