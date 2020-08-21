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Адвокат объяснил, почему в машине Ефремова сломалось переднее кресло
На заднем сиденье джипа Михаила Ефремова в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло, заявил адвокат актера Эльман РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:57
2020-08-21T16:08
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> На заднем сиденье джипа <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло, заявил адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут", - сказал Пашаев.Кроме того, он попросил назначить биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья. "Подушка не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет", - заметил адвокат.Накануне свидетель защиты заявил в суде, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Пашаев затем рассказал, что "за рулем сидел известный человек", пообещав раскрыть подробности позже.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат объяснил, почему в машине Ефремова сломалось переднее кресло

15:57 21.08.2020 (обновлено: 16:08 21.08.2020)
1801
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На заднем сиденье джипа Михаила Ефремова в момент ДТП находился пассажир, это объясняет, почему в машине сломалось переднее кресло, заявил адвокат актера Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.
"Переднее сиденье сломалось от удара человека, который сидел сзади и не был пристегнут", - сказал Пашаев.
Кроме того, он попросил назначить биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья. "Подушка не может сработать, если на пассажирском сиденье никого нет", - заметил адвокат.
Накануне свидетель защиты заявил в суде, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском сиденье. Пашаев затем рассказал, что "за рулем сидел известный человек", пообещав раскрыть подробности позже.
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ
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516001443
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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