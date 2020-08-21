https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html

Опубликовано фото еще одного ДТП с участием Ефремова

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию еще одного ДТП с участием Михаила Ефремова. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:30

2020-08-21T15:30

2020-08-21T15:35

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Телеканал <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/738580-naideny-foto-eshche-odnogo-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал фотографию еще одного ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.На кадре видно, что автомобиль артиста стоит поперек тротуара, а Ефремов находится рядом с ним.Отмечается, что 22 октября 2019 года артист совершил наезд на чужую машину, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee. Инцидент произошел на Малой Бронной улице в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По данным телеканала, у пострадавшего водителя не было претензий к актеру, и участники ДТП не обращались к сотрудникам правоохранительных органов. После аварии актер отправился в ресторан поблизости.Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия